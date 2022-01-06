«На минуточку» с Александром Малькевичем. Что еще нужно сделать педофилам для активизации властей?

Темой нового выпуска программы «На минуточку» стала трагедия в Костроме, где рецидивисты-педофилы убили пятилетнюю девочку.

Для журналиста Александра Малькевича эта история оказалась особенно болезненной. У публициста четверо детей, поэтому его волнует безопасность несовершеннолетних.

Ведущий назвал преступников «подонками» и призвал власти «зачесаться» и принять новые законы по защите детей. Он предложил ряд мер, которые помогут избежать преступлений.

Например, Александр Малькевич считает, что россияне обязаны знать информацию об освобожденных педофилах, которые живут в городах.

Другие предложения и инициативы вы узнаете в новом выпуске программы «На минуточку».