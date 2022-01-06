ООН призвала создать план устойчивого развития в Латинской Америке

Бразилиа, 6 января. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP) призвала к сокращению потребления таких природных ресурсов, как топливо и полезные ископаемые в Латинской Америке и Карибском бассейне.

По подсчетам UNEP, при сохранении нынешних темпов к 2050 году использование природных ресурсов на душу населения достигнет 25 тонн — в несколько раз больше 6,8 тонн, рассматриваемых как приемлемые для устойчивого развития.

Ecosistemas saludables ???????? = planeta saludable ???? = personas saludables ????.



Nunca ha sido más urgente devolver la vida a nuestros ecosistemas degradados.



En 2022, únete a la #GeneraciónRestauración.https://t.co/dXDsatbM2q pic.twitter.com/z4YsGIiysc — Programa ONU Medio Ambiente (@unep_espanol) January 4, 2022

Согласно докладу организации, страны Латинской Америки использовали от 12,5 до 14,4 тонн природных ресурсов на душу населения в 2015 году. Причем Бразилия и Мексика были крупнейшими потребителями.

«Многие жители региона страдают от последствий неустойчивого использования ресурсов: деградации окружающей среды, недостаточного доступа к некоторым услугам, что грозит им мрачным будущим», — отметила директор UNEP в Латинской Америке и Карибском бассейне Жаклин Альварес.

Представители ООН подчеркивают необходимость в разработке всеобъемлющего плана для предотвращения полного разрушения экосистем, включая применение мер по созданию системы экологического транспорта, обеспечению строительства инфраструктуры без ущерба окружающей среде, а также очищение водоносных систем.

Si no se toman medidas, en 2050 las ciudades de América Latina y el Caribe consumirán entre 2⃣ y 4⃣ veces más recursos de lo que se considera sostenible.



Informe del PNUMA ofrece soluciones para aumentar la eficiencia y proteger los ecosistemas: https://t.co/VGEGeX6SH2 pic.twitter.com/bdVqkMELQM — Programa ONU Medio Ambiente (@unep_espanol) January 5, 2022

Представители Программы ООН по окружающей среде предупредили, что за 40-летний период городское население в регионе выросло на 95%, что привело к увеличению масштабов неравенства среди уязвимых слоев населения.