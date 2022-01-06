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ООН призвала создать план устойчивого развития в Латинской Америке

Весь мир
ООН призвала создать план устойчивого развития в Латинской Америке
Global Look Press  /  Harald von Radebrecht/http://imagebroker.com/#/search/

Бразилиа, 6 января. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP) призвала к сокращению потребления таких природных ресурсов, как топливо и полезные ископаемые в Латинской Америке и Карибском бассейне.

По подсчетам UNEP, при сохранении нынешних темпов к 2050 году использование природных ресурсов на душу населения достигнет 25 тонн — в несколько раз больше 6,8 тонн, рассматриваемых как приемлемые для устойчивого развития.

Согласно докладу организации, страны Латинской Америки использовали от 12,5 до 14,4 тонн природных ресурсов на душу населения в 2015 году. Причем Бразилия и Мексика были крупнейшими потребителями.

«Многие жители региона страдают от последствий неустойчивого использования ресурсов: деградации окружающей среды, недостаточного доступа к некоторым услугам, что грозит им мрачным будущим», — отметила директор UNEP в Латинской Америке и Карибском бассейне Жаклин Альварес.

Представители ООН подчеркивают необходимость в разработке всеобъемлющего плана для предотвращения полного разрушения экосистем, включая применение мер по созданию системы экологического транспорта, обеспечению строительства инфраструктуры без ущерба окружающей среде, а также очищение водоносных систем.

Представители Программы ООН по окружающей среде предупредили, что за 40-летний период городское население в регионе выросло на 95%, что привело к увеличению масштабов неравенства среди уязвимых слоев населения.

«Устойчивые перемены крайне необходимы для того, чтобы регион был в гармонии с природой и с низким уровнем неравенства. Это особенно актуально в условиях устойчивого восстановления после пандемии COVID-19», — подчеркивает орган ООН.

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