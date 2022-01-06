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Жители Костромы образовали стихийный мемориал у места убийства пятилетней девочки

Видео

Костромчане несут цветы, свечи и мягкие игрушки в память об убитой девочке. У подъезда, где было совершено преступление, образовался стихийный мемориал.

Горожане рассказали, что в ночь, когда девочка была похищена, многие неравнодушные люди отправились ее искать. Но поиски, к сожалению, не привели к успеху. Преступникам удалось незаметно для всех протащить ребенка через город и отнести к себе в общежитие. Девочка не плакала и потому не вызвала подозрения у прохожих.

«Ночью ходили, искали с мужем. Обошли все гаражи вон там, но не дошли сюда, мы пошли за ж/д вокзал. Там народу было очень много, но пришлось вернуться домой, так как у самих детки. Ну вот, мы вернулись, и как раз в 01:40 была новость, что девочку нашли и нашли мертвой», — рассказала жительница города Яна Смирнова.

Произошедшее произвело сильное впечатление на людей, особенно на мам с маленькими детьми. Девочка вышла на улицу одна после того, как посмотрела новогоднее представление в местном ДК. Она хотела полюбоваться городской елкой.

«Мы до двух ночи не спали всей семьей, наблюдали в соцсетях. Просто это ужас для нас, потому что у самих дети. И как вот? Не отпустить ребенка к елке? И вот такое может случиться. Для нас это горе», — призналась жительница Костромы Наталья Катаева.

По факту убийства задержаны двое мужчин, они признались в содеянном. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Дело взял под личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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