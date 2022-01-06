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Минэнерго Узбекистана объявило о прекращении экспорта природного газа

  /   Обновлено: 06 января 2022 12:46
Экономика
Минэнерго Узбекистана объявило о прекращении экспорта природного газа
ФБА «Экономика сегодня»

Ташкент, 6 января. Узбекистан полностью прекратил экспорт природного газа для преодоления пика потребления внутри страны, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу минэнерго страны.

В новом году Узбекистан не планирует поставлять голубое топливо на территорию России. При этом в 2018 году «Газпром» получил 3,8 млрд кубометров газа, в 2019-м — до 4,9 млрд «кубов», а в 2020 году прекратил транспортировку. Кроме того, российский газовый холдинг начал поставки в Узбекистан туркменского сырья.

«Центрально-азиатские страны сейчас очень бурно развиваются. В первую очередь это касается Узбекистана. И мы наблюдаем большой рост потребления в этой стране. Поэтому, конечно же, в той или иной степени закупки газа сокращаются, ибо государство направляет газ на собственные нужды, если мы говорим об Узбекистане», — прокомментировала ранее ситуацию с узбекским газом заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова.

«Газпром» накануне объявил, что заключил новые договоренности по поставкам природного газа и использованию инфраструктуры с турецкой BOTAS. С начала 2022 года РФ обязуется поставить в Турцию около 5,7 млрд кубометров газа по «Турецкому потоку».

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россия экспорт газа минэнерго узбекистана
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