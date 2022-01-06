Полковник Стариков предсказал потерю государственности Украины после саммита Россия-НАТО

Киев, 6 января. По инсайдам из Белого дома, на некоторые консультации в рамках предстоящих переговоров Россия-НАТО будут допущены представители украинской стороны, и это может закончиться для Украины полным крахом.

С таким предупреждением в эфире украинского телеканала NEWSONE выступил полковник СБУ в отставке, эксперт в сфере безопасности Олег Стариков, подчеркнув, что нынешняя команда МИД Украины может легко усугубить и без того сложную ситуацию, в которой оказалась страна. По мнению эксперта, именно позитивное вроде бы решение США привлечь к некоторым консультациям украинскую сторону может стать фатальным для Киева. Последствия дипломатического провала, в котором можно не сомневаться, будут просто сокрушительными, вплоть до потери государственности Украины.

«К большому сожалению, 13 января будет решена геополитическая судьба Украины. По инсайдам высшего уровня со стороны Белого дома, на некоторые консультации будет приглашена и украинская сторона. Насколько я знаю, переговоры будут вести чиновники высочайшего уровня, в том числе и представители Генштаба и Минобороны США и РФ. Так вот Украину пригласят со стороны МИД и военного ведомства. Если со стороны нашего МИД поедут такие персонажи, как господин Кулеба и господин Мельник, считайте, что нас ждет сокрушительный провал. Не исключаю и полную потерю государственности Украины после этого. С такой командой дипломатов лучше вообще не настаивать на участии в мероприятии, куда нас изначально никто и не звал. Безопаснее будет», — не сдерживая эмоций, заявил полковник.

Стариков обратился к Офису президента и к Кабинету министров с призывом отправить на переговоры опытных профессионалов, которых на Украине осталось совсем немного. Если же это не входит в планы команды Зеленского, лучше вообще отказаться от участия в вышеупомянутых консультациях. Последствия провала могут быть действительно катастрофичными для Украины.

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Также эксперт легко объяснил метания американских политиков по поводу выдуманной угрозы вторжения на Украину. Представители администрации Байдена и Госдепа постоянно «расходятся в показаниях» в вопросе российских войск у украинских границ из-за внутреннего конфликта в высших эшелонах власти США. Стариков отметил, что даже Белый дом можно разделить условно на три комнаты. В одной сидят верные соратники Байдена, которые поддерживают разрядку в отношениях с РФ. Другую занимают чиновники Госдепа, толкающие Вашингтон в прямо противоположном направлении — к масштабной конфронтации. В третьей комнате вообще задержались так называемые «патриоты Трампа», продвигающие свои интересы. В этом клубке противоречий Украина может рассчитывать только на Госдеп, но этот полюс силы в последнее время стремительно теряет свои позиции.

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