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Литовкин: ВМС США не удастся запугать Россию агрессивными маневрами в Черном море

Армия
Литовкин: ВМС США не удастся запугать Россию агрессивными маневрами в Черном море
US Navy

Москва, 6 января. ВМС США с помощью регулярных провокаций в Черном море пытаются запугать Россию, однако она не боится американского флота, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

В интервью изданию «Украина.ру» эксперт заявил, что агрессивными маневрами у российских берегов ВМС США пытаются трепать Москве нервы. Не так давно американский офицер Брайан Харрингтон заявил, что Пентагон должен чаще проводить учения в Черном море, потому что это позволит лишить Россию доминирования в регионе. Литовкин отметил, что такой шаг может обернуться неприятными последствиями для американцев. Он напомнил об одной громкой фразе президента РФ Владимира Путина, которая отбила у Вашингтона желание устраивать антироссийские провокации.

«Путин недавно сказал, что если бы мы потопили их эсминец, то третья мировая война не начнется. Они, конечно, будут вопить, но никуда они не денутся», — подчеркнул эксперт.

Эксперт заявил, что ВМС США имеют небольшое численное превосходство над ВМФ РФ. При этом сил и средств для борьбы с кораблями неприятеля у России предостаточно. Литовкин отметил, что у российских военных есть уникальные вооружения, которые не имеют аналогов.

«У нас есть один авианосец, но у него нет ударной группировки, которая бы координировалась вокруг него, и он уже не первый год стоит на ремонте. Зато у нас есть мощная система ПВО и ПРО, которой нет у американцев», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что российская подлодка «Белгород» может пустить ко дну любой американский авианосец. Ее главным оружием станет подводный беспилотник «Посейдон», противостоять которому западным военным не удастся.

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