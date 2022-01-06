Мавритания защитит сельскохозяйственные поля «Великой зеленой стеной»

Нуакшот, 6 января. Распространение пустынных песков угрожает домам и сельскохозяйственным полям в Мавритании, поэтому власти африканской страны, надеясь замедлить процесс, решили засадить и вырастить «Великую зеленую стену».

Проект стартовал еще в 2007 году с целью возведения естественной преграды через обширный регион Сахель, одной из проблем которого является отсутствие осадков, но он застопорился.

«С 2018-го дожди стали очень редкими. С тех пор люди пользуются насосами во время засухи в пальмовых рощах. Именно благодаря этому методу мы смогли защитить растения, сделать воду доступной для всех и удовлетворить потребности», — сказал житель города Шингетти.

Однако с момента запуска проекта реализовали лишь около 4% от первоначальной цели. Ради преодоления проблем местные фермеры разработали ряд методов и решений.

«То, что мы здесь делаем — способ защитить пальмовые рощи от воздействия ветра. Мы окружаем дерево небольшим отверстием, затем наполняем его водой, стараясь при этом закрыть одеялами. Именно с помощью этого метода я могу сохранить пальмы», — добавил он.

Мавританские власти решили поддержать общественные проекты по защите сельского хозяйства и окружающей среды.

«Необходимо понимать, что Великая зеленая стена — комплексная программа развития сельских районов, которая сочетает в себе как сохранение окружающей среды, так и создание центров развития, которые помогут улучшить условия жизни местного населения и особенно наиболее уязвимых групп», — объяснила министр окружающей среды и устойчивого развития Марием Бекайе.

Проект Африканского союза, направленный на борьбу с опустыниванием земель к югу от Сахары, в настоящее время реализуют более 20 стран с целью восстановления около 100 миллионов гектаров деградированных земель путем создания растительной полосы, способной сдержать расширение песков.