Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 13:52
13:45
Экономика
Австрийцев удивило странное воздействие санкций США на концерн «Калашников»
13:44
Спорт
Швейцария предложила перенести зимние Олимпийские игры
13:44
Происшествия
Убийцы пятилетней девочки из Костромы снимали в общежитии комнату для свиданий
13:41
Общество
Огромные очереди за хлебом начали выстраиваться в Алма-Ате после ночных беспорядков
13:40
Общество
Ряд баров в центре Петербурга попался на нарушении ограничений по COVID-19
13:38
Происшествия
«Паровозик» из трех легковушек образовался на проспекте Энгельса в Петербурге
13:38
Политика
Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Чавушоглу ситуацию в Казахстане
13:35
Армия
Депутат Швыткин: операция миротворческих сил ОДКБ в Казахстане может занять месяц
13:32
Общество
Всего 308 единиц спецтехники чистят улицы Петербурга от снега и льда
13:32
Общество
Военных из Каменска-Шахтинского не будут отправлять в Алма-Ату
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Мавритания защитит сельскохозяйственные поля «Великой зеленой стеной»

Африка
Мавритания защитит сельскохозяйственные поля «Великой зеленой стеной»
pixabay.com  / 

Нуакшот, 6 января. Распространение пустынных песков угрожает домам и сельскохозяйственным полям в Мавритании, поэтому власти африканской страны, надеясь замедлить процесс, решили засадить и вырастить «Великую зеленую стену».

Проект стартовал еще в 2007 году с целью возведения естественной преграды через обширный регион Сахель, одной из проблем которого является отсутствие осадков, но он застопорился.

«С 2018-го дожди стали очень редкими. С тех пор люди пользуются насосами во время засухи в пальмовых рощах. Именно благодаря этому методу мы смогли защитить растения, сделать воду доступной для всех и удовлетворить потребности», — сказал житель города Шингетти.

Однако с момента запуска проекта реализовали лишь около 4% от первоначальной цели. Ради преодоления проблем местные фермеры разработали ряд методов и решений.

«То, что мы здесь делаем — способ защитить пальмовые рощи от воздействия ветра. Мы окружаем дерево небольшим отверстием, затем наполняем его водой, стараясь при этом закрыть одеялами. Именно с помощью этого метода я могу сохранить пальмы», — добавил он.

Мавританские власти решили поддержать общественные проекты по защите сельского хозяйства и окружающей среды.

«Необходимо понимать, что Великая зеленая стена — комплексная программа развития сельских районов, которая сочетает в себе как сохранение окружающей среды, так и создание центров развития, которые помогут улучшить условия жизни местного населения и особенно наиболее уязвимых групп», — объяснила министр окружающей среды и устойчивого развития Марием Бекайе.

Проект Африканского союза, направленный на борьбу с опустыниванием земель к югу от Сахары, в настоящее время реализуют более 20 стран с целью восстановления около 100 миллионов гектаров деградированных земель путем создания растительной полосы, способной сдержать расширение песков.

 

Вернуться назад
Все новости / Африка / Мавритания защитит сельскохозяйственные поля «Великой зеленой стеной»
мавритания
Комментировать