Получивший положительный тест на COVID-19 Латыпов пропустит этап Кубка мира по биатлону

Москва, 6 января. Российский биатлонист Эдуард Латыпов заразился коронавирусом. Спортсмена изолировали от сборной России.

Капитан российской команды Латыпов должен был выступить на этапе Кубка мира в Оберхофе, который начнется в ближайшие выходные, однако планы поменялись из-за положительного теста на коронавирус у спортсмена, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

«Тест Эдуарда Латыпова на COVID-19 оказался положительным. Он изолирован от команды в Оберхофе. Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно. Желаем ему скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении организации.

Также в состав мужской команды вошли Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков и Максим Цветков.

Напомним, на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде Латыпов остановился в шаге от подиума и занял четвертое место. До бронзы ему не хватило менее пяти секунд. Тем не менее шансы занять место на призовом подиуме на Олимпиаде у спортсмена есть.