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Выплату в 5 тысяч рублей переведут на карты части россиян 10 января

  /   Обновлено: 06 января 2022 12:25
Экономика
Выплату в 5 тысяч рублей переведут на карты части россиян 10 января
pixabay.com

Москва, 6 января. Некоторым россиянам переведут по 5 тысяч рублей на карты в первый рабочий день 2022 года. Выплата введена по поручению президента РФ Владимира Путина. 

Так, в 2021 году российские учителя начали получать доплаты за классное руководство. Сначала деньги начислялись только сотрудникам общеобразовательных учреждений, но затем список получателей расширили до кураторов групп в техникумах и колледжах.

В новом году доплаты получат еще больше педагогов, в том числе преподаватели колледжей, гимназий, лицеев и школ при федеральных высших учебных заведениях. Денежное довольствие начнет приходить на карты с 10 января. Если учитель ведет классное руководство сразу для двух групп учеников, сможет рассчитывать на 10 тысяч рублей ежемесячно.

Президент России Владимир Путин ранее поручил до 1 мая изучить возможность повышения компенсации на опасном производстве. Рассмотреть данный вопрос должны Правительство РФ и Генпрокуратура. Ответственным за исполнение распоряжения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

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Владимир Путин выплаты классное руководство российские учителя
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