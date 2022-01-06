Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 13:52
13:45
Экономика
Австрийцев удивило странное воздействие санкций США на концерн «Калашников»
13:44
Спорт
Швейцария предложила перенести зимние Олимпийские игры
13:44
Происшествия
Убийцы пятилетней девочки из Костромы снимали в общежитии комнату для свиданий
13:41
Общество
Огромные очереди за хлебом начали выстраиваться в Алма-Ате после ночных беспорядков
13:40
Общество
Ряд баров в центре Петербурга попался на нарушении ограничений по COVID-19
13:38
Происшествия
«Паровозик» из трех легковушек образовался на проспекте Энгельса в Петербурге
13:38
Политика
Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Чавушоглу ситуацию в Казахстане
13:35
Армия
Депутат Швыткин: операция миротворческих сил ОДКБ в Казахстане может занять месяц
13:32
Общество
Всего 308 единиц спецтехники чистят улицы Петербурга от снега и льда
13:32
Общество
Военных из Каменска-Шахтинского не будут отправлять в Алма-Ату
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

The Wall Street Journal призвал США отказаться от «абстрактного» противостояния с РФ

Политика
The Wall Street Journal призвал США отказаться от «абстрактного» противостояния с РФ
pixabay.com

Вашингтон, 6 января. Представление отношений США и конкурирующих с ними стран как борьбы добра со злом не дает ничего, кроме дополнительного напряжения международной обстановки, сообщила газета The Wall Street Journal.

Таким образом издание опубликовало письмо профессора политологии колледжа Макалестер, Миннесота, Эндрю Лэтэма. В нем он прокомментировал сделанное автором газеты заявление о президентах России, Китая и Ирана как «автократах». По мнению эксперта, понятия «демократия» и «автократия», к которым любят прибегать в Соединенных Штатах, приобрели слишком много абстрактных черт.

«Нам не нужно прибегать к абстракции, чтобы объяснить желание России сделать Украину нейтральной, или стремление Ирана создать ядерное оружие, или стремление Пекина доминировать в западной части Тихого океана. Это не добавляет вопросу аналитической ценности», — подчрекнул Лэтэм.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал, что Москва рассчитывает на «достаточно быстрый результат» переговоров с Вашингтоном и НАТО по гарантиям безопасности. По его словам, срочный запуск обсуждений с Западом необходим на фоне резкого изменения ситуации в этой сфере.

Вернуться назад
Все новости / Политика / The Wall Street Journal призвал США отказаться от «абстрактного» противостояния с РФ
россия сша лэтэм
Комментировать