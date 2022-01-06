The Wall Street Journal призвал США отказаться от «абстрактного» противостояния с РФ

Вашингтон, 6 января. Представление отношений США и конкурирующих с ними стран как борьбы добра со злом не дает ничего, кроме дополнительного напряжения международной обстановки, сообщила газета The Wall Street Journal.

Таким образом издание опубликовало письмо профессора политологии колледжа Макалестер, Миннесота, Эндрю Лэтэма. В нем он прокомментировал сделанное автором газеты заявление о президентах России, Китая и Ирана как «автократах». По мнению эксперта, понятия «демократия» и «автократия», к которым любят прибегать в Соединенных Штатах, приобрели слишком много абстрактных черт.

«Нам не нужно прибегать к абстракции, чтобы объяснить желание России сделать Украину нейтральной, или стремление Ирана создать ядерное оружие, или стремление Пекина доминировать в западной части Тихого океана. Это не добавляет вопросу аналитической ценности», — подчрекнул Лэтэм.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал, что Москва рассчитывает на «достаточно быстрый результат» переговоров с Вашингтоном и НАТО по гарантиям безопасности. По его словам, срочный запуск обсуждений с Западом необходим на фоне резкого изменения ситуации в этой сфере.