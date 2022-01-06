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Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила вылеты в Казахстан 7 января

  /   Обновлено: 06 января 2022 12:23
Общество
Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила вылеты в Казахстан 7 января
pixabay.com

Екатеринбург, 6 января. Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила вылет рейсов в Казахстан, запланированных на пятницу, 7 января. Об этом сообщили представители пресс-службы авиаперевозчика.

Рейсы должны были вылететь из Жуковского в Нур-Султан, а также из Екатеринбурга в Алма-Ату. Пассажирам предлагается оформить пересадку на более поздние рейсы или возврат денежных средств.

«Решение по выполнению последующих рейсов будет приниматься по мере развития ситуации», — отметили в пресс-службе.

Отмена авиарейсов связана с протестами в Казахстане, вызванными повышением цен на сжиженный газ. В стране было введено чрезвычайное положение, в городах республики был установлен комендантский час.

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Казахстан самолет протесты транспорт
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