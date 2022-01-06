Религиозные мероприятия в Казахстане отменены на время действия режима ЧП

Нур-Султан, 6 января. Власти Казахстана запретили проведение всех религиозных мероприятий в стране на время действия режима чрезвычайного положения.

Под запрет попали в том числе и коллективные молебны, а все расположенные в республике храмы теперь закрыты для посещения. Об этом сообщил в четверг телеканал «Хабар-24».

Режим ЧП из-за беспорядков был введен на всей территории Республики Казахстан вечером в среду, 5 января. А в некоторых административных центрах также был введен комендантский час.

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр ранее призвал протестующих сохранить единство на фоне продолжающихся митингов. Проявить благоразумие также попросил верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы.