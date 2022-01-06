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«Не смотрите наверх» с Ди Каприо может стать самой популярной лентой в истории Netflix

Общество
«Не смотрите наверх» с Ди Каприо может стать самой популярной лентой в истории Netflix
Кадр из фильма «Не смотрите наверх»

Вашингтон, 6 января. Премьера сатирической комедии «Не смотрите наверх» Адама МакКея состоялась 24 декабря на стриминговой платформе Netflix. За первые 28 дней после релиза проект стал одним из главных хитов и вошел в тройку самых популярных кинолент в истории сервиса.

Критики неоднозначно восприняли киноленту о двух астрономах, которые пытаются убедить население Земли в скором наступлении конца света. По мнению экспертов, сатира получилась слишком прямолинейной.

Тем не менее за 11 дней пользователи Сети просмотрели картину больше 263 миллионов часов. Аналитики убеждены — «Не смотрите наверх» обойдет «Красное уведомление», которое в прошедшем ноябре заняло первое место с результатом 364 млн часов.

На данный момент фильм МакКея уже оставил позади «Призрачную шестерку» Майкла Бэя, «Калейдоскоп поцелуев — 2» Винса Марчелло, «Ирландца» Мартина Скорсезе и другие ленты.

Напомним, картина отметилась по-настоящему звездным составом. Леонардо Ди Каприо и Дженифер Лоуренс сыграли ученых, которые обнаружили доказательства неминуемой катастрофы мирового масштаба. На второстепенных ролях оказались актриса Мэрил Стрип, певица Ариана Гранде, артисты Кейт Бланшетт и Тимоти Шаламе.

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ди каприо netflix не смотрите наверх
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