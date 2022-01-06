NI: ракетный комплекс «Корнет» станет козырем российской армии в борьбе с танками НАТО

Вашингтон, 6 января. Российские противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) «Корнет» представляют серьезную угрозу для любых танков НАТО.

В публикации американского издания The National Interest (NI) говорится, что российский комплекс способен проявить высокую эффективность в борьбе с любыми современными тяжелыми боевыми машинами западных стран, включая танки Leopard 2 и M1 Abrams. По словам экспертов, такие ракетные системы всегда были козырем в рукаве ВС РФ, передает «ПолитРоссия».

«Боевые комплексы "Конкурс" и "Метис", стоявшие на вооружении Советского Союза, считались одними из лучших в своем классе, намного лучше американских ПТРК "Дракон"», — сказано в публикации.

Российский «Корнет» был разработан в 1994 году. К его отличительным особенностям можно отнести небольшой вес и большую дальность действия. Специально для этого комплекса была разработана боеголовка с тандемным зарядом, который пробьет дыру в броне любого танка. Эта боевая система станет козырем российской армии в войне с НАТО

«Другим российским пехотным ПТРК является "Метис-М1". Эта ракета намного легче "Корнета" при боевом весе в 25 килограммов и дальности полета в два километра, что больше соответствует традиционному западному пехотному ПТРК», — говорят эксперты.

Ранее сообщалось, что Россия активно модернизирует свои вооружения. Недавно новым боеприпасом был оснащен береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал».