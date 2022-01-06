Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 13:51
13:45
Экономика
Австрийцев удивило странное воздействие санкций США на концерн «Калашников»
13:44
Спорт
Швейцария предложила перенести зимние Олимпийские игры
13:44
Происшествия
Убийцы пятилетней девочки из Костромы снимали в общежитии комнату для свиданий
13:41
Общество
Огромные очереди за хлебом начали выстраиваться в Алма-Ате после ночных беспорядков
13:40
Общество
Ряд баров в центре Петербурга попался на нарушении ограничений по COVID-19
13:38
Происшествия
«Паровозик» из трех легковушек образовался на проспекте Энгельса в Петербурге
13:38
Политика
Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Чавушоглу ситуацию в Казахстане
13:35
Армия
Депутат Швыткин: операция миротворческих сил ОДКБ в Казахстане может занять месяц
13:32
Общество
Всего 308 единиц спецтехники чистят улицы Петербурга от снега и льда
13:32
Общество
Военных из Каменска-Шахтинского не будут отправлять в Алма-Ату
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Убытки криптотрейдеров после обвала курса биткоина составили 810 млн долларов

  /   Обновлено: 06 января 2022 12:13
Экономика
Убытки криптотрейдеров после обвала курса биткоина составили 810 млн долларов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 января. За минувшие сутки криптотрейдеры потеряли порядка 810 млн долларов. Всего принудительно были закрыты маржинальные позиции 208 тысяч пользователей криптобирж, следует из данных сервиса Coinglass. 

Убытки трейдеров связаны с резким снижением цены биткоина из-за событий в Казахстане. Отключение интернета в республике оказало негативное влияние на майнеров. Страна занимает второе место в мире по объемам добычи первой криптовалюты с долей, составляющей 18,1%.

В ночь на 6 января курс биткоина падал до месячного минимума в 42,5 тысячи долларов. По состоянию на 09:30 по московскому времени монета торговалась на уровне 43,2 тысячи долларов. Таким образом, за прошедшие сутки биткоин подешевел на 7%.

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs ранее сообщили, что рост биткоина продолжится, несмотря на опасения инвесторов по поводу воздействия криптовалюты на окружающую среду. В течение пяти лет курс может добраться до отметки в 100 тысяч долларов.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Убытки криптотрейдеров после обвала курса биткоина составили 810 млн долларов
биткоин убытки криптотрейдеры события в казахстане
Комментировать