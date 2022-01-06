Убытки криптотрейдеров после обвала курса биткоина составили 810 млн долларов

Москва, 6 января. За минувшие сутки криптотрейдеры потеряли порядка 810 млн долларов. Всего принудительно были закрыты маржинальные позиции 208 тысяч пользователей криптобирж, следует из данных сервиса Coinglass.

Убытки трейдеров связаны с резким снижением цены биткоина из-за событий в Казахстане. Отключение интернета в республике оказало негативное влияние на майнеров. Страна занимает второе место в мире по объемам добычи первой криптовалюты с долей, составляющей 18,1%.

В ночь на 6 января курс биткоина падал до месячного минимума в 42,5 тысячи долларов. По состоянию на 09:30 по московскому времени монета торговалась на уровне 43,2 тысячи долларов. Таким образом, за прошедшие сутки биткоин подешевел на 7%.

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs ранее сообщили, что рост биткоина продолжится, несмотря на опасения инвесторов по поводу воздействия криптовалюты на окружающую среду. В течение пяти лет курс может добраться до отметки в 100 тысяч долларов.