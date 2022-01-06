Матч КХЛ между «Барысом» и «Ак Барсом» перенесен из Казахстана в РФ из-за протестов

Нур-Султан, 6 января. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о переносе игры между казахстанской командой «Барыс» и российским «Ак Барсом» из Казахстана в Россию из-за массовых протестов.

Информация об изменениях появилась на официальном сайте КХЛ. Матч состоится 17 января этого года в России.

«В связи с нестабильной обстановкой в Казахстане лига приняла решение о том, что матч №590 "Барыс" – "Ак Барс" 17 января 2022 года состоится на территории Российской Федерации, и рассматривает вариант проведения матча в Казани. Все вопросы находятся в стадии обсуждения с заинтересованными сторонами, о принятых решениях лига сообщит дополнительно», — говорится на сайте КХЛ.

Ранее хоккеисты «Барыса» добились победы над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла без зрителей из-за введенного в столице Казахстана чрезвычайного положения.