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Матч КХЛ между «Барысом» и «Ак Барсом» перенесен из Казахстана в РФ из-за протестов

Спорт
Матч КХЛ между «Барысом» и «Ак Барсом» перенесен из Казахстана в РФ из-за протестов
vk.com  /  КХЛ

Нур-Султан, 6 января. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о переносе игры между казахстанской командой «Барыс» и российским «Ак Барсом» из Казахстана в Россию из-за массовых протестов.

Информация об изменениях появилась на официальном сайте КХЛ. Матч состоится 17 января этого года в России.

«В связи с нестабильной обстановкой в Казахстане лига приняла решение о том, что матч №590 "Барыс" – "Ак Барс" 17 января 2022 года состоится на территории Российской Федерации, и рассматривает вариант проведения матча в Казани. Все вопросы находятся в стадии обсуждения с заинтересованными сторонами, о принятых решениях лига сообщит дополнительно», — говорится на сайте КХЛ.

Ранее хоккеисты «Барыса» добились победы над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла без зрителей из-за введенного в столице Казахстана чрезвычайного положения.

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Все новости / Спорт / Матч КХЛ между «Барысом» и «Ак Барсом» перенесен из Казахстана в РФ из-за протестов
Казахстан кхл матч
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