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Строительство частного дома обойдется россиянам дороже в 1,5 раза

Экономика
Строительство частного дома обойдется россиянам дороже в 1,5 раза
pixabay.com  /  Paul Brennan

Москва, 6 января. Построить частный дом в России за год стало почти в 1,5 раза дороже. Теперь жилье площадью 100 квадратных метров обойдется минимум в 4,5 млн рублей, рассказал РИА Недвижимость учредитель клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов.

По его словам, повышение цен на строительство прежде всего связано с подорожанием стройматериалов.

«Если в 2020 году средняя стоимость строительства коробки дома площадью 100 "квадратов" составляла 3 миллиона рублей из газобетона и 3,5 миллиона рублей из бруса, то в конце 2021 года эта цифра выросла до 4,5 и 5,3 миллиона рублей соответственно», — привел пример Лукинов.

Он также отметил, что рост цен на древесину привел к тому, что доля новых деревянных домов в индивидуальном жилищном строительстве упала с 8-10% до 2-3%, а россияне стали больше строить из камня.

Готовая частная недвижимость в РФ по итогам 2021 года подорожала в среднем на 13% — до рекордных 5,1 млн рублей. Такие данные представили специалисты портала «Мир квартир».

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строительство недвижимость частный дом загородное жилье
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