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Минобороны РФ анонсировало первые поставки ракетных комплексов «Гибка-С» в войска

Армия
Минобороны РФ анонсировало первые поставки ракетных комплексов «Гибка-С» в войска
vitalykuzmin.net  /  Vitaly Kuzmin / CC BY-NC-ND 4.0

Москва, 6 января. Российские войска в 2022 году впервые получат на вооружение мобильные зенитные комплексы «Гибка-С» сверхмалой дальности.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что новые боевые машины оснащены средствами разведки и автоматизированной системой управления. Они могут нести круглосуточное дежурство по ПВО и управлять огнем в режиме реального времени.

«Взводные комплекты мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) сверхмалой дальности "Гибка-С" впервые поступят в войска», — сказано в сообщении.

Отмечается, что российские «Гибка-С» способны с одинаковой эффективностью противостоять самолетам, вертолетам и беспилотникам противника. Они также могут перехватывать крылатые ракеты и отражать удары высокоточного оружия.

Ранее сообщалось, что в РФ разрабатывают новый ракетный комплекс подвижного грунтового базирования. Также стало известно, что в ближайшие годы в войска поступят межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» и «Ярс» с улучшенными боевыми характеристиками.

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