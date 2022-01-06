Минобороны РФ анонсировало первые поставки ракетных комплексов «Гибка-С» в войска

Москва, 6 января. Российские войска в 2022 году впервые получат на вооружение мобильные зенитные комплексы «Гибка-С» сверхмалой дальности.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что новые боевые машины оснащены средствами разведки и автоматизированной системой управления. Они могут нести круглосуточное дежурство по ПВО и управлять огнем в режиме реального времени.

«Взводные комплекты мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) сверхмалой дальности "Гибка-С" впервые поступят в войска», — сказано в сообщении.

Отмечается, что российские «Гибка-С» способны с одинаковой эффективностью противостоять самолетам, вертолетам и беспилотникам противника. Они также могут перехватывать крылатые ракеты и отражать удары высокоточного оружия.

Ранее сообщалось, что в РФ разрабатывают новый ракетный комплекс подвижного грунтового базирования. Также стало известно, что в ближайшие годы в войска поступят межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» и «Ярс» с улучшенными боевыми характеристиками.