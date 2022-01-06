Отдохнувший в компании женщин Меладзе попросил не публиковать компрометирующие его снимки

Москва, 6 января. Артист Валерий Меладзе совершил поездку в Дубай, чтобы выступить на закрытом гала-ужине Big Art Festival в одном из самых роскошных отелей мира. В конце вечеринки певцу пришлось предупредить гостей, чтобы они не публиковали компрометирующие фото в Instagram.

Закрытый гала-ужин прошел на 27-м этаже знаменитого отеля «Парус» — стоимость входного «билета» на вечеринку начиналась от двух тысяч евро. Гостей, среди которых можно было заметить и звезд российского шоу-бизнеса, встречали дорогим шампанским, приятным джазом и черной икрой. «Вишенкой на торте» мероприятия стало выступление Валерия Меладзе.

Часовой сет от любимого российского артиста поднял со своих мест большое количество отдыхающих — прозвучали такие композиции, как «Девушки из высшего общества», «Небеса» и «Актриса».

На треке «Океан и три реки» сразу десять представительниц прекрасного пола поднялись на сцену, чтобы помочь Меладзе с женским вокалом — в оригинале песня поется группой «ВИА Гра». Далее поклонницы буквально зацеловали и заобнимали артиста, на что он отреагировал шуткой.

«Аккуратнее с фотографиями, а то моя жена сидит в Инстаграме и блокирует за такие кадры», — пошутил певец.

Напомним, в Дубай легенда отечественной эстрады улетел без жены и дочери — экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева решила остаться дома с их восьмилетней наследницей.