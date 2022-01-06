По старым методичкам: в казахстанских протестах обнаружен американский след

Буквально перед началом обсуждения российских предложений о безопасности в Европе под боком у РФ вдруг полыхнул Казахстан, создавая тем самым серьезную напряженность на южных границах и вынуждая Москву распределять часть своего внимания на вновь открывшуюся «горячую точку». Конечно, можно, отмахнувшись, сказать, что это совпадение и казахстанский кризис никак не связан с предстоящими переговорами по линии «Россия-США-НАТО», однако давайте разбираться.

В Казахстане идут масштабные протесты – жители вышли на улицы из-за повышения цен на сжиженный газ. Начались столкновения с силовиками. #Казахстан pic.twitter.com/bzlfja6Ish — Александр Онищук (@AleksOnishchuk) January 4, 2022

Первое требование протестующих в Казахстане было связано с двукратным повышением цен на газ, которое вступило в силу с начала 2022 года. Казалось бы, понятный народный гнев, но, если внимательно посмотреть на составляющие, выясняются очень интересные моменты. Например, можно с удивлением узнать, что цена на газ в Казахстане — самая низкая в Европе. Причем настолько низкая, что невольно задаешься вопросом: а стоила ли овчинка выделки?

Опубликованное ниже просто опровергает тезис о том, что цена на газ могла стать реальной причиной бесчинств и недовольства, наблюдаемых сейчас в Казахстане. То есть со всей уверенностью можно говорить, что она была лишь озвученным поводом для последующего демонтажа существующей власти.

Утро 05.01.22

Протестующие в Жанаозене предъявили властям несколько требований:

1. Смена режима.

2. Акимы каждой области и города должны быть избраны народом;

3. Вернуть Конституцию 1993 года;

#Казахстан #KZ #Kazakhstan #Kazakistan #KazakhstanProtests pic.twitter.com/LUkgDYsLbZ — Vagabönd из Метавселенной ✨ (@Wild_Vagabond_) January 5, 2022

В декабре 2021 года литр сжиженного газа в Европе стоил так: Польша — 0,72 евро, Великобритания — 0,81 евро, Германия — 0,87 евро, Швеция — 0,88 евро, Нидерланды — 1,14 евро. Если по сегодняшнему курсу к российскому рублю, то от 60 до 96 рублей за литр пропана-бутана. В Казахстане литр топлива в декабре стоил 0,12 евро (60 тенге или 10 рублей), а в январе стал стоить 0,24 евро (120 тенге или 20 рублей). Для сравнения — в России цена на сжиженный газ составляет в среднем около 27 рублей.

Можно, конечно, вспомнить о существовании так называемой покупательской способности, мол, в Европе средний гражданин на свою среднюю зарплату может купить больше газа, чем средний житель Казахстана. Но нет, и здесь нет никакого повода для погромов: на среднюю зарплату в Казахстане можно купить 2 300 литров сжиженного газа, в Германии — 5 200 литров, в Польше — 1 900 литров, в Греции — 2 100 литров. В среднем примерно одинаково.

В целом понятно, что цена на газ объективно не может являться событием, способным толкнуть население на кровавые преступления и уничтожение собственной государственности. Это лишь благостное прикрытие. Доказательством тому также может являться и то, что буквально на следующий день после начала беспорядков митингующие уже «забыли» про газ и стали предъявлять руководству Казахстана политические требования, во многом созвучные тем, что звучали на украинском майдане в 2013 и 2014 годах.

Еще один штрих к пониманию того, откуда растут уши. Для многих окажется откровением информация об акционерах казахского газа — тех, кому на самом деле принадлежит топливо. Это мы можем посмотреть в официальных документах главной нефте- и газодобывающей компании Казахстана — «Тенгизшевройл».

Итак, держитесь: 50% акций крупнейшего в Казахстане производителя сжиженного газа компании «Тенгизшевройл» принадлежат американской компании Chevron. Доля в еще 25% принадлежит… американской компании ExxonMobil. Со всей ответственностью теперь можно говорить, что именно «благодаря» управляющему воздействию американских компаний и стал возможным провокационный и ничем экономически не оправданный рост цены на сжиженный газ, который стал спусковым крючком для последовавших затем хорошо управляемых бесчинств.

???????? #Казахстан А вот как в руках протестующих оказывается оружие, ещё днем – кадры сделаны, вероятно в Алма-Ате. К месту скопления людей приехала машина с полным багажником оружия и началась раздача. pic.twitter.com/Mj2iFs08uM — АЯРусс (@Ruha37stg1) January 5, 2022

На начальном этапе развития ситуации весь мир увидел копию того, что происходило в Киеве на майдане: силовики не применяли против митингующих оружие, и вскоре оружие оказалось у демонстрантов. Затем пошли сообщения о погибших силовиках, погромах, грабежах и мародерстве. Зачем менять методички, если они работают?

Однако, в отличие от майдана, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ, оценив бесчинства как «вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа». В Сети появляется информация о готовности российских и белорусских миротворцев взять под свою защиту критически важные инфраструктурные объекты.

В преддверии серьезного разговора с США и НАТО у России должны быть крепкие позиции. В том числе и в своем приграничье.