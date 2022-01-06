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Миротворческие силы Киргизии не станут противостоять протестующим в Казахстане

Армия
Миротворческие силы Киргизии не станут противостоять протестующим в Казахстане
Федеральное агентство новостей  /  Афганская голубка

Бишкек, 6 января. Киргизия готова оказать Казахстану помощь на фоне протестов, но не станет противостоять манифестантам, сообщили в Администрации президента республики.

Как уточняют в пресс-службе ведомства, если киргизские войска отправятся в Казахстан, они будут заниматься исключительно обеспечением безопасности объектов.

Ранее премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров заявлял, что страна готова выполнять перед Казахстаном союзнические обязательства в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Он пообещал «всемерную поддержку» соседнему государству на фоне вспыхнувших там протестов.

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Казахстан киргизия протесты
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