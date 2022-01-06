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Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет рейсы в города Казахстана

Общество
Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет рейсы в города Казахстана
pexels.com  /  Jimmy Chan

Москва, 6 января. Российская авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение об отмене вечерних рейсов в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау в связи с протестами в Казахстане. Кроме того, все рейсы из Москвы в Алма-Ату и Нур-Султан, запланированные на четверг, были отменены.

Протесты в Казахстане связаны с повышением цен на топливо. С наступлением 2022 года стоимость сжиженного газа выросла с 60 тенге за 1 литр до 120 тенге. В стране было введено чрезвычайное положение, в городах республики с 23:00 до 07:00 действует комендантский час. Кроме того, было приостановлено движение поездов по нескольким направлениям. В частности отменено отправление поездов со станций Алматы 1, Алматы 2, Мангистау и Актобе, следующих через станции Макат и Жем.

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