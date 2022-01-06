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Полиция Колумбии жестко подавила протесты на юге Боготы

Весь мир
Полиция Колумбии жестко подавила протесты на юге Боготы
Global Look Press  /  Daniel Romero/Keystone Press Agency

Богота, 6 января. Сотрудники Мобильного эскадрона полиции по борьбе с беспорядками (ESMAD) жестоко подавили протесты на юге столицы Колумбии против роста транспортного тарифа. Об этом сообщает Национальное народное собрание (ANP).

Неправительственная организация опубликовала видео, в котором показано, как полицейские применяют силу по отношению к гражданам.

«На данный момент в Молинос, на юге Боготы, ESMAD подавляют манифестацию против увеличения стоимости проезда на рейсах, выполняемых компанией TransMilenio», — подчеркивает Национальное народное собрание на официальной странице в Twitter.

Организация осудила «чрезмерное использование силы против мирных протестующих» и обвинила в этом мэра Боготы Клаудию Лопес.

Представители ANP отметили, что агенты ESMAD прибыли на место проведения манифестаций на двух броневиках, при этом «запуская светошумовые гранаты и применяя слезоточивый газ в жилом районе, где проживают многочисленные несправедливо пострадавшие семьи».

Правозащитная организация осудила тот факт, что сотни агентов полиции выступили против маленькой группы мирных манифестантов. Протестующие сообщили, что члены ESMAD задержали одного журналиста, которого они забили ногами, а также несовершеннолетнего, местонахождение которого неизвестно.

В конце декабря транспортная компания TransMilenio сообщила, что начиная с 11 января тарифы на проезд увеличатся на 150 песо (0,037 долларов), из-за чего стоимость билетов достигнет 2600 песо (0,64 доллара).

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