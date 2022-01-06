Полиция Колумбии жестко подавила протесты на юге Боготы

Богота, 6 января. Сотрудники Мобильного эскадрона полиции по борьбе с беспорядками (ESMAD) жестоко подавили протесты на юге столицы Колумбии против роста транспортного тарифа. Об этом сообщает Национальное народное собрание (ANP).
Неправительственная организация опубликовала видео, в котором показано, как полицейские применяют силу по отношению к гражданам.
«На данный момент в Молинос, на юге Боготы, ESMAD подавляют манифестацию против увеличения стоимости проезда на рейсах, выполняемых компанией TransMilenio», — подчеркивает Национальное народное собрание на официальной странице в Twitter.
Организация осудила «чрезмерное использование силы против мирных протестующих» и обвинила в этом мэра Боготы Клаудию Лопес.
En este momento en Molinos, en el sur de #Bogota el ESMAD reprime la manifestación que adelantaba la comunidad en contra del alza en el precio de TransMilenio.— Asamblea Nacional Popular 2021 (@asambleapop21) January 6, 2022
Se denuncia uso desproporcionado de la fuerza en contra de la manifestación pacífica.
Responsabilidad de @ClaudiaLopez pic.twitter.com/NFFTAI2w76
Представители ANP отметили, что агенты ESMAD прибыли на место проведения манифестаций на двух броневиках, при этом «запуская светошумовые гранаты и применяя слезоточивый газ в жилом районе, где проживают многочисленные несправедливо пострадавшие семьи».
En este momento en Molinos, en el sur de #Bogota el ESMAD reprime la manifestación que adelantaba la comunidad en contra del alza en el precio de TransMilenio.— Asamblea Nacional Popular 2021 (@asambleapop21) January 6, 2022
Se denuncia uso desproporcionado de la fuerza en contra de la manifestación pacífica.
Responsabilidad de @ClaudiaLopez pic.twitter.com/NFFTAI2w76
Правозащитная организация осудила тот факт, что сотни агентов полиции выступили против маленькой группы мирных манифестантов. Протестующие сообщили, что члены ESMAD задержали одного журналиста, которого они забили ногами, а также несовершеннолетнего, местонахождение которого неизвестно.
В конце декабря транспортная компания TransMilenio сообщила, что начиная с 11 января тарифы на проезд увеличатся на 150 песо (0,037 долларов), из-за чего стоимость билетов достигнет 2600 песо (0,64 доллара).