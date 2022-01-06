Пьяного нападающего «Рубина» Игнатьева силой вывели из ночного клуба

Москва, 6 января. Форварда «Рубина» Ивана Игнатьева вывели из ночного клуба в состоянии алкогольного опьянения — спортсмен шумно отметил день рождения.

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что 23-летний спортсмен громко отмечал свой день рождения в одном из ночных клубов Красноярска. Игрок футбольного клуба сильно переборщил со спиртным и чуть не развязал драку.

«Охрана вывела его силой – вроде как он послал кого-то не того и не туда. Говорят его потом, правда, вернули – но это не точно», — отметил Карпов.

Игнатьев играет за «Рубин» с января 2020 года. В нынешнем сезоне российский спортсмен не особо отличился результативными действиями в десяти встречах за казанцев.

Проблемы с алкоголем у спортсмена заметили уже не в первый раз. Так, шоумен Стас Барецкий остро отреагировал на видеоролик, где видно, как Игнатьев танцует на пляже с бутылкой пива в руках. По его мнению, в последнее время российские футболисты демонстрируют морально-нравственную распущенность.