Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 12:23
12:21
Общество
Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила вылеты в Казахстан 7 января
12:18
Общество
Религиозные мероприятия в Казахстане отменены на время действия режима ЧП
12:17
Общество
«Не смотрите наверх» с Ди Каприо может стать самой популярной лентой в истории Netflix
12:16
Общество
Названы десять самых популярных сленговых слов 2021 года
12:15
Армия
NI: ракетный комплекс «Корнет» станет козырем российской армии в борьбе с танками НАТО
12:13
Экономика
Убытки криптотрейдеров после обвала курса биткоина составили 810 млн долларов
12:12
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту лжеминирования посольства Казахстана в Москве
12:11
Спорт
Матч КХЛ между «Барысом» и «Ак Барсом» перенесен из Казахстана в РФ из-за протестов
12:11
Экономика
Строительство частного дома обойдется россиянам дороже в 1,5 раза
12:09
Армия
Минобороны РФ анонсировало первые поставки ракетных комплексов «Гибка-С» в войска
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Баширов назвал ответом Западу отправку войск ОДКБ в Казахстан

Политика
Политолог Баширов назвал ответом Западу отправку войск ОДКБ в Казахстан
Prt Scr youtube.com  /  Радио Sputnik

Москва, 6 января. Ввод контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан стал реакцией на действия Запада. С таким мнением выступил политолог Марат Баширов.

Недавно в стране начались акции протеста на фоне повышения цен на топливо. В ОДКБ по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева решили оказать помощь Казахстану, в том числе по охране государственных и военных объектов.

Политолог объяснил значение происходящих событий и отметил, что ввод контингента стал реакцией президента России Владимира Путина. Баширов раскрыл хитрый ответ главы государства Западу по красным линиям, он поделился мнением в Telegram.

Политолог Баширов назвал ответом Западу отправку войск ОДКБ в Казахстан
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

«Собственно это и есть "решительный ответ", о котором говорил президент Путин, на пересечение красных линий. "Западные коллеги" захотели проверить насколько тверд Кремль в защите своих интересов и ему продемонстрировали эту твердость — меньше чем через два дня с начала беспорядков в Казахстан вводятся войска ОДКБ», — пояснил эксперт.

Он также обратил внимание на решимость президента Казахстана. Политолог напомнил, что лидер не стал убегать из страны.

Ранее Казахстан направил в ОДКБ обращение, в котором описал происходящие события как вторжение из-за границы. Нур-Султан попросил организацию оказать военную поддержку.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Баширов назвал ответом Западу отправку войск ОДКБ в Казахстан
Казахстан путин одкб
Комментировать