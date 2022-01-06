Политолог Баширов назвал ответом Западу отправку войск ОДКБ в Казахстан

Москва, 6 января. Ввод контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан стал реакцией на действия Запада. С таким мнением выступил политолог Марат Баширов.

Недавно в стране начались акции протеста на фоне повышения цен на топливо. В ОДКБ по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева решили оказать помощь Казахстану, в том числе по охране государственных и военных объектов.

Политолог объяснил значение происходящих событий и отметил, что ввод контингента стал реакцией президента России Владимира Путина. Баширов раскрыл хитрый ответ главы государства Западу по красным линиям, он поделился мнением в Telegram.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

«Собственно это и есть "решительный ответ", о котором говорил президент Путин, на пересечение красных линий. "Западные коллеги" захотели проверить насколько тверд Кремль в защите своих интересов и ему продемонстрировали эту твердость — меньше чем через два дня с начала беспорядков в Казахстан вводятся войска ОДКБ», — пояснил эксперт.

Он также обратил внимание на решимость президента Казахстана. Политолог напомнил, что лидер не стал убегать из страны.

Ранее Казахстан направил в ОДКБ обращение, в котором описал происходящие события как вторжение из-за границы. Нур-Султан попросил организацию оказать военную поддержку.