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Спали одетые: петербуржцы пожаловались на регулярные прорывы труб в городе

Видео

Прорыв трубопровода на проспекте Большевиков оставил без отопления более 600 зданий. Местные жители возмутились регулярными коммунальными авариями и призвали власти добросовестно выполнять свои обязанности.

Петербурженка Виктория призналась — отсутствие тепла становится уже нормой. Девушка разочарована, что ремонтные работы и обещания губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова не приводят ни к каким результатам.

«Каждый год тоже самое. В каком-то году вообще по несколько раз отключали, холода были. Труба там прорывается. Ее даже прозвали «труба Беглова». Меняли, меняли, а все равно», — возмущена Виктория.

Местный житель Евгений отметил, что частые аварии труб связаны с плохими коммуникациями. По словам мужчины, они все давно изношены.

«Ну где же починили, если мы спали одетые? Батареи не работают», — жалуется петербурженка Ирина.

Житель проспекта Большевиков Андрей считает, что проблема с трубами — это лишь малая составляющая коммунальной катастрофы в городе. Мужчина негативно высказался об отсутствие уборки мусора и регулярном вранье местной администрации.

«Отопления нет. Потому что мы в мусоре завязли! Мусор не вывозят, Беглов свою компанию пропихнул. И толку? Весь Питер будет в мусоре. Вонь стоит в парадной! Невозможно. До четвертого этажа мусоропровод забит. Все это Бегловские штучки. Запустил всю систему городскую. Вор должен сидеть в тюрьме», — возмущен горожанин.

Местная жительница Анастасия вспомнила, что недавно также прорвало трубу на улице Народной. Ее слова поддержала пенсионерка Валентина. Женщина возмущена, что аварии оставляют без тепла сотни зданий.

«И вот, 700 домов без отопления! У нас здесь постоянно аварии. То там раскопают, то там разроют», — рассказывает Валентина.

Прорыв трубы на проспекте Большевиков лишил отопления жителей Невского и Красногвардейского районов. Также тепло отключили в больницах и детских домах.

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петербург коммунальная авария
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