Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 12:23
12:23
Политика
The Wall Street Journal призвал США отказаться от «абстрактного» противостояния с РФ
12:21
Общество
Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила вылеты в Казахстан 7 января
12:18
Общество
Религиозные мероприятия в Казахстане отменены на время действия режима ЧП
12:17
Общество
«Не смотрите наверх» с Ди Каприо может стать самой популярной лентой в истории Netflix
12:16
Общество
Названы десять самых популярных сленговых слов 2021 года
12:15
Армия
NI: ракетный комплекс «Корнет» станет козырем российской армии в борьбе с танками НАТО
12:13
Экономика
Убытки криптотрейдеров после обвала курса биткоина составили 810 млн долларов
12:12
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту лжеминирования посольства Казахстана в Москве
12:11
Спорт
Матч КХЛ между «Барысом» и «Ак Барсом» перенесен из Казахстана в РФ из-за протестов
12:11
Экономика
Строительство частного дома обойдется россиянам дороже в 1,5 раза
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Максим Вилисов рассказал о предполагаемых задачах сил ОДКБ в Казахстане

Политика
Политолог Максим Вилисов рассказал о предполагаемых задачах сил ОДКБ в Казахстане
Prt Scr youtube.com  /  Bihar Hour

По сообщениям секретариата ОДКБ, первые подразделения миротворческих сил уже прибыли на территорию Казахстана и приступили к выполнению поставленных задач. О том, что это за задачи, корреспонденту ФАН рассказал директор Центра изучения кризисного общества Максим Вилисов. По его словам, основной функцией военных будет не подавление беспорядков, а, скорее, оказание моральной поддержки тем силовым структурам республики, которые остались верны присяге и не перешли на сторону протестующих.

«С дипломатической и политической точек зрения важно, чтобы эти войска не участвовали ни в каких боевых операциях, а обеспечивали тыловое прикрытие казахстанских силовиков, оказывали им психологическую поддержку и сдерживали экстремистские группировки, если они вознамерятся каким-то образом принять участие в беспорядках», — заявил Вилисов.

Говоря же об общем положении дел в стране и о возможных перспективах его дальнейшего развития, эксперт отметил, что для полного понимания происходящего нужно знать, кто за этим стоит.

Политолог Максим Вилисов рассказал о предполагаемых задачах сил ОДКБ в Казахстане
Федеральное агентство новостей /

«Все зависит от внутриэлитных раскладов в Казахстане. Но пока не понятно, кто, все-таки, стоит за организацией беспорядков, как непонятны и их политические цели. Один из возможных сценариев видится таким: если в течение нескольких дней после кадровых перестановок [президента Казахстана] Касыма-Жомарта Токаева, его политического усиления и получения помощи от ОДКБ ситуация стабилизируется — транзит власти от Нурсултана Назарбаева к Токаеву можно будет считать завершившимся, а некую новую политическую конфигурацию — сложившейся», — резюмировал Максим Вилисов.

Акции протеста начались в Казахстане 2 января. Формальным поводом для уличных выступлений стало повышение стоимости сжиженного газа. К настоящему моменту правительство страны отправлено в отставку, а глава республики Касым-Жомарт Токаев, заявив о появлении первых погибших в рядах сотрудников силовых структур, пообещал правонарушителям максимально жесткие ответные действия власти.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Максим Вилисов рассказал о предполагаемых задачах сил ОДКБ в Казахстане
казахстан одкб токаев протесты в казахстане вилисов
Комментировать