Политолог Максим Вилисов рассказал о предполагаемых задачах сил ОДКБ в Казахстане

По сообщениям секретариата ОДКБ, первые подразделения миротворческих сил уже прибыли на территорию Казахстана и приступили к выполнению поставленных задач. О том, что это за задачи, корреспонденту ФАН рассказал директор Центра изучения кризисного общества Максим Вилисов. По его словам, основной функцией военных будет не подавление беспорядков, а, скорее, оказание моральной поддержки тем силовым структурам республики, которые остались верны присяге и не перешли на сторону протестующих.

«С дипломатической и политической точек зрения важно, чтобы эти войска не участвовали ни в каких боевых операциях, а обеспечивали тыловое прикрытие казахстанских силовиков, оказывали им психологическую поддержку и сдерживали экстремистские группировки, если они вознамерятся каким-то образом принять участие в беспорядках», — заявил Вилисов.

Говоря же об общем положении дел в стране и о возможных перспективах его дальнейшего развития, эксперт отметил, что для полного понимания происходящего нужно знать, кто за этим стоит.

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«Все зависит от внутриэлитных раскладов в Казахстане. Но пока не понятно, кто, все-таки, стоит за организацией беспорядков, как непонятны и их политические цели. Один из возможных сценариев видится таким: если в течение нескольких дней после кадровых перестановок [президента Казахстана] Касыма-Жомарта Токаева, его политического усиления и получения помощи от ОДКБ ситуация стабилизируется — транзит власти от Нурсултана Назарбаева к Токаеву можно будет считать завершившимся, а некую новую политическую конфигурацию — сложившейся», — резюмировал Максим Вилисов.

Акции протеста начались в Казахстане 2 января. Формальным поводом для уличных выступлений стало повышение стоимости сжиженного газа. К настоящему моменту правительство страны отправлено в отставку, а глава республики Касым-Жомарт Токаев, заявив о появлении первых погибших в рядах сотрудников силовых структур, пообещал правонарушителям максимально жесткие ответные действия власти.