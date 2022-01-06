Лунный гороскоп от журнала Elle на четверг, 6 января

Лунный календарь — один из самых древних. С ним сверялись еще в дохристианский период и ни один посев, свадьба или даже похороны не обходились без его подсказок. Бытовые и амурные вопросы тоже лучше сверять с естественным спутником Земли. Не забывайте, что ее влияние на нас так же сильно, как и солнечное, ведь Луна намного ближе других планет к Земле, пишет журнал Elle.

Сейчас Луна находится в знаке Рыб, туда она перешла совсем недавно. Это растущая Луна, пятый день в лунном календаре.

Сегодня Вселенная наконец даст вам ответы, которых вы давно ждете. Чтобы их услышать, человеку необходимо быть начеку, слушать что происходит вокруг и обращать внимание на символы. Особенно ценными будут подсказки по поводу доходов, финансового сектора, бизнеса и будущих путешествий.

Если вы уловили сигнал, поняли куда идти дальше, сделайте шаги в сторону своей цели мягкой поступью.

Не спешите и не дергайтесь. Если вас переполняют эмоции, лучше сядьте и подышите, успокойтесь и уже потом действуйте.

Сегодня ни в коем случае не давайте в долг и не занимайте деньги, и старайтесь отказаться от финансовых операций. Любое общение с деньгами лучше сократить. Есть вероятность их потерять.

Отличный день для похода в баню, а вечером обязательно помедитируйте и направьте свои силы и энергию на благодарность тем, кто служит для вас проводником на пути к пониманию мироздания, и знайте, что мир уже на пути перехода в новую эру, и лучше всего ее встретить с распростертыми объятиями и счастливой улыбкой. Сегодняшняя ночь также принесет вещие сны, как и со вчера — 5 января. Лунный прогноз на вчерашний день можно прочитать тут.