«Один пояс — один путь»: Вассерман о том, как США пытаются навредить Китаю через протесты в Казахстане

Поддержкой массовых беспорядков в Казахстане американцы пытаются навредить своему главному экономическому конкуренту — Китаю. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

Протесты в Казахстане больно ударили не только по безопасности страны, но и по ее экономическим связям с соседями. Чем они сильнее – тем сложнее поддерживать привычный товарооборот. Именно поэтому, по мнению Вассермана, США через подконтрольные им медиа стали заниматься информационной поддержкой митингующих — в частности, инструктируя их относительно того, как лучше противостоять казахстанским силовикам.

«Ясно, что тут, помимо всего прочего, Соединенные Штаты пытаются разорвать китайский «Один пояс — один путь», — заметил депутат. — Казахстан — это место, где по проекту (в котором участвует также и Россия) должны разместиться основные транспортные магистрали, ведущие из Китайской народной республики в Европейский Союз».

Парламентарий пояснил, зачем данный проект нужен Пекину: таким образом тот получает возможность перевозить свои товары по суше, минуя морские пути, на которых их легко могут перехватить американцы.

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«Для Китая «Один пояс — один путь» — это отличный инструмент, с помощью которого он может обезопасить себя от Соединенных Штатов, которые могут навредить морской торговле даже не желая этого — достаточно вспомнить только коллапс с контейнерами в портах Калифорнии, — подчеркнул собеседник ФАН. — Что же до Вашингтона, то для него любая попытка той или иной страны выйти из-под их контроля рассматривается как покушение на основы устройства мира».

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