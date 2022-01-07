Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 02:05
02:03
Общество
Гинцбург посоветовал избегать физических нагрузок после вакцинации от коронавируса
02:02
Происшествия
Громкие взрывы раздаются в некоторых частях Алма-Аты
02:00
Политика
«Один пояс — один путь»: Вассерман о том, как США пытаются навредить Китаю через протесты в Казахстане
01:40
Происшествия
Одного человека зажало в салоне вертолета после жесткой посадки в Башкирии
01:37
Шоу-бизнес
Карди Би показала фанатам свои усы
01:35
Политика
Представитель МВФ: фонд следит за событиями в Казахстане
01:12
Происшествия
Вертолет с тремя людьми на борту жестко приземлился в Башкирии
01:09
Политика
Захарова ответила на слова Псаки о легитимности ОДКБ в Казахстане
01:08
Общество
Классик американского кино Питер Богданович скончался в возрасте 82 лет в США
00:49
Общество
Путин в этом году встретил Рождество в Ново-Огарево
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Один пояс — один путь»: Вассерман о том, как США пытаются навредить Китаю через протесты в Казахстане

Политика
«Один пояс — один путь»: Вассерман о том, как США пытаются навредить Китаю через протесты в Казахстане
Global Look Press  /  t.me/shot_shot

Поддержкой массовых беспорядков в Казахстане американцы пытаются навредить своему главному экономическому конкуренту — Китаю. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

Протесты в Казахстане больно ударили не только по безопасности страны, но и по ее экономическим связям с соседями. Чем они сильнее – тем сложнее поддерживать привычный товарооборот. Именно поэтому, по мнению Вассермана, США через подконтрольные им медиа стали заниматься информационной поддержкой митингующих — в частности, инструктируя их относительно того, как лучше противостоять казахстанским силовикам.

«Ясно, что тут, помимо всего прочего, Соединенные Штаты пытаются разорвать китайский «Один пояс — один путь», — заметил депутат. — Казахстан — это место, где по проекту (в котором участвует также и Россия) должны разместиться основные транспортные магистрали, ведущие из Китайской народной республики в Европейский Союз».

Парламентарий пояснил, зачем данный проект нужен Пекину: таким образом тот получает возможность перевозить свои товары по суше, минуя морские пути, на которых их легко могут перехватить американцы.

«Один пояс — один путь»: Вассерман о том, как США пытаются навредить Китаю через протесты в Казахстане
Prt Scr youtube.com / Bihar Hour

«Для Китая «Один пояс — один путь» — это отличный инструмент, с помощью которого он может обезопасить себя от Соединенных Штатов, которые могут навредить морской торговле даже не желая этого — достаточно вспомнить только коллапс с контейнерами в портах Калифорнии, — подчеркнул собеседник ФАН. — Что же до Вашингтона, то для него любая попытка той или иной страны выйти из-под их контроля рассматривается как покушение на основы устройства мира».

Ранее генеральный директор МИА «Россия сегодня» и заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев напомнил казахам о том, что произошло на Украине после Майдана

Вернуться назад
Все новости / Политика / «Один пояс — один путь»: Вассерман о том, как США пытаются навредить Китаю через протесты в Казахстане
россия сша китай казахстан протест вассерман
Комментировать