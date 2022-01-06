Разведенный Григорий Лепс отдыхает в Куршевеле

Москва, 6 января. Заслуженный артист России Григорий Лепс проводит время со своими друзьями в Куршевеле после развода с женой, балериной Анной Шаплыковой.

Развод звездной пары произошел в конце прошлого года. О причинах Лепс не так и не рассказал, но, по слухам, Шаплыкова завела роман на стороне. 59-летний певец не стал долго оплакивать свои отношения и отправился проводить новогодние праздники на элитный курорт.

Вечером 6 января музыкант и его богатые приятели соберутся на рождественский концерт, где ведущим будет актер и телеведущий Николай Фоменко. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо заплатить за вход 2 тыс. евро, что в переводе на рубли составляет примерно 173 тысячи.

Ужин пройдет в старинном шале, где в распоряжении гостей будут дорогие отели, бутики и рестораны. Отметим, что за сутки отдыха в Куршевеле туристы заплатят около 60 тысяч рублей, а перелет стоимостью от 250 тыс. рублей в основном происходит на частных самолетах.

О разводе Лепса с Шаплыковой стало известно 10 декабря. Певец и балерина прожили вместе больше 20 лет.