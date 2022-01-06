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Sohu: пилот Су-27 «искупал» экипаж корабля ВМС США в керосине в ответ на провокацию

Армия
Sohu: пилот Су-27 «искупал» экипаж корабля ВМС США в керосине в ответ на провокацию
wikipedia.org  /  Dmitriy Pichugin / GFDL 1.2

Пекин, 6 января. Смелый маневр советского Су-27 напугал экипаж американского военного корабля, который в годы холодной войны между СССР и США попытался вторгнуться в территориальные воды Советского Союза.

Аналитики китайского издания Sohu напомнили об одном примечательном инциденте, который произошел в годы холодной войны. В то время СССР нередко использовал суровые методы, чтобы преподать жесткий урок США и их партнерам в ответ на провокации, передает «ПолитРоссия».

Так, в 1985 году советские военные заметили американский корабль, который полным ходом шел в направлении северных вод страны. Боевая единица ВМС США не реагировала на предупреждения, поэтому пришлось поднять в воздух истребители Су-27. Одним из них управлял опытный пилот Василий Цымбал.

«Даже после приближения истребителей корабль США не изменил своего курса. Вместо этого американские моряки начали оскорблять советских летчиков», — говорится в статье.

Американцы стали показывать советским пилотам средние пальцы. Летчики не оставили дерзкую выходку без ответа. Су-27 во время очередного захода над кораблем слил тонну горючего на головы американских военных, «искупав» их в керосине. Для иностранных моряков этот маневр стал полной неожиданностью, и они в ужасе бросились бежать с палубы.

Ранее сообщалось, что российские истребители заставили пилотов самолетов НАТО понервничать во время полета над акваторией Черного моря. Неожиданное появление ВКС РФ сбило с толку иностранных военных.

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сша су-27 провокации
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