Руссо преподнес Ларисе Гузеевой роскошный подарок за 2 млн рублей

Москва, 6 января. Российский певец Авраам Руссо на съемках передачи «Давай поженимся» подарил телеведущей и актрисе Ларисе Гузеевой часы почти за 2 миллиона рублей.

Руссо на съемках телепередачи попросил у аудитории и команды проекта минуту внимания, чтобы произнести теплые слова Ларисе Гузеевой. По мнению артиста, телеведущая за свою жизнь сделала много добра.

«Я смотрю вашу программу уже очень долго. Вы сколько добра сделали в этой стране, двух сердец объединили очень много!» — заявил певец.

Артист назвал Гузееву «достойной» женщиной, которая заслужила самые роскошные и дорогостоящие подарки. После этих слов Руссо торжественно преподнес знаменитости новые часы — Гузеева оценила широкий жест артиста.

Певец признался, что модный аксессуар сделала фирма его близкого друга, а 62-летняя артистка в шутку распереживалась, что теперь она обязана такому шикарному подарку от знакомого певца.

«Боже, какая красота! Я не должна выйти замуж за этого друга вашего?!» — поинтересовалась Гузеева.

Тем не менее в личной жизни у звезды картины «Жестокий романс» все отлично — телеведущая в личном блоге похвасталась, что отправилась в путешествие своей мечты. Теледива проводит время со своим супругом, путешествуя на машине по Европе.