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Михаил Хазин объяснил, какой «экономический намек» России больше всего испугал Европу

Экономика
Михаил Хазин объяснил, какой «экономический намек» России больше всего испугал Европу
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 января. Одно заявление, прозвучавшее на днях в правительстве РФ, испугало Евросоюз, да и весь коллективный запад в целом, куда больше, чем риск остаться без российского газа или новейшие разработки оружия.

Россия со времен распада СССР жила в навязанной Западом модели экономики от МВФ. Так называемой либерально-демократической модели. Однако сейчас в РФ звучат громкие намеки на отход от этой изжившей себя системы. Так Европа ощутимо занервничала и даже испугалась после слов главы российского правительства о том, что инфляция импортируемая из-за слишком открытой экономики и эту ситуацию пора менять и переходить к более закрытой модели. Реакция ЕС говорит сама за себя. В Брюсселе вдруг выяснили, что Европа потеряла от импортозамещения в России сотни миллиардов долларов и начали выдвигать совсем уж неадекватные требования о компенсации ущерба, спровоцированного их же санкциями. Тем временем намеки о скорой экономической трансформации звучат все чаще и громче, вызывая у западных партнеров все больше приступов паники.

Михаил Хазин объяснил, какой «экономический намек» России больше всего испугал Европу
Федеральное агентство новостей /

О самом неожиданном для ЕС и США ответе Москвы на антироссийскую политику журналистам рассказал экономист и публицист Михаил Хазин, подчеркнув, что серьезная борьба с вышеупомянутой импортируемой инфляцией может начаться уже в следующем году.

«Уже сегодня теоретически вполне можно запустить новую модель экономики, о чем намекают некоторые заявления и президента, и премьер-министра. Эта модель очень простая — мы разрешаем рублевое инвестирование, мы начинаем более масштабно заниматься импортозамещением товаров народного потребления, мы сокращаем импорт, соответственно сокращается инфляция, потому что она импортируемая. При этом появляются новые рабочие места, растет ВВП и так далее и тому подобное. Евросоюз эти намеки напугали до ужаса. Они поняли, что мы можем отказаться от либеральной модели и перейти к новой. Именно поэтому они уже в отчаянии начали угрожать России иском за импортозамещение. Я думаю, что уже в 2022 году нас ждет эта радикальная смена внутриэкономической политики. С точки зрения чистой экономики это будет напоминать индустриализацию конца 20-х – начала 30-х годов прошлого века. Причем на таком же фоне — на фоне падающих экономик запада. Теперь им там действительно страшно, экономический намек РФ попал точно в цель», — объяснил бурную реакцию Запада экономист.

Хазин добавил, что еще одним подтверждением его теории стало недавнее заявление полковника СВР в отставке Андрея Безрукова, сделанное в студии политического ток-шоу Владимира Соловьева. Он, в частности, обратил внимание на то, что радикально меняются внешнеполитические условия и ультиматум России НАТО и США — прекрасная демонстрация этих перемен. Он также напомнил, что США впервые в истории на высшем уровне признали Россию сверхдержавой. Безруков тогда подчеркнул, что раз Россия добилась успехов во внешней политике, ей нужно соответствовать этому статусу и во внутренней, то есть создать полноценный воспроизводственный контур российской экономики. Хазин повторил, что видит множество признаков приближающихся больших перемен — крайне полезных для России и убийственных для Европы и США, во многом зависящих от экспорта в РФ. В ЕС это тоже видят и понимают, поэтому и растет градус антироссийской истерии. Европа отчаянно пытается предотвратить неминуемое.

Ранее экономист Шевченко объяснил, какие ошибки Януковича повторили власти Казахстана.

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