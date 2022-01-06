Пробить брешь в инфополе: чем нашему обществу может быть полезен боевик «Гранит»

Такие фильмы, как «Гранит», способны не только пробить брешь в инфополе, но и достучаться до сердец молодого поколения. Таким мнением поделился с ФАН политолог Алексей Албу, комментируя выход новой российской картины.

Военный боевик Дениса Нейманда рассказывает о группе российских инструкторов, отправленных на задание в Мозамбик, Юго-Восточная Африка. Возглавляет команду опытный боец с позывным Гранит, а цель их пребывания — достать важные разведданные. Проблема в том, что регион объят хаосом: на территории фактически правят жестокие боевики, против которых бессильна даже местная армия.

«Наши научились снимать интересное кино! Посмотрел фильм «Гранит» — очень хорошо получилось, на мой взгляд. Сюжет вроде не очень сложный, зато очень жизненный: большие деньги приводят к большой крови. Особенно, если «правила игры» меняются под давлением извне. Важно самим себе, нашему обществу объяснить, зачем мы нужны на другом континенте, и мне кажется, что Денису Нейманду это удалось», — говорит политолог.

кадр из фильма «Гранит» /

В основу сценария «Гранита» легли реальные события, имевшие место быть в 2019 году. Тогда Правительство Мозамбика действительно обратилось за помощью к России, которая помогла установить безопасное положение на территории страны. Подробнее о том, как все происходило на самом деле, ФАН писал перед премьерой ленты.

«После сотен фильмов о героизме американских солдат в разных точках мира, которыми завалено информационное пространство на протяжении десятилетий, такие фильмы, как «Гранит», могут помочь пробить брешь в инфополе и достучаться до сердец сотен молодых ребят, жаждущих справедливости. Фильм показывает реально хорошее отношение местных к «советским» [людям], и на протяжении кино остается некое ощущение того, что СССР, хоть и уничтожен де юре, фактически продолжает жить. В общем, рекомендую!» — подытоживает Алексей Албу.

кадр из фильма «Гранит» /

Ранее экономист Андрей Лобода также высказался о киноновинке. По его словам, ленты вроде «Гранита» следовало начать снимать еще 30 лет назад, чтобы наши люди могли смотреть в сторону Запада без розовых очков.