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Путин поручил ввести новые льготы для семей с тремя и более детьми

Экономика
Путин поручил ввести новые льготы для семей с тремя и более детьми
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 6 января. Президент РФ Владимир Путин распорядился ввести новые льготы для семей, имеющих трех и более детей. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Кабмину совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ поручено изучить вопрос об обеспечении земельных участков, предоставляемых семьям с тремя и более детьми необходимой инфраструктурой, а также о финансировании соответствующих затрат.

Эти поручения были адресованы премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и главам российских регионов. Документы должны быть представлены до 1 июля 2022 года.

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» разработали законопроект о льготной ипотеке для многодетных семей. В мерах поддержки для семей с двумя и более детьми субсидирование процентной ставки по жилищным кредитам составляет до 6% годовых.

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путин льготы семьи
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