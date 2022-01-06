Болсонару запретил «экстремистские», «криминальные» и «сексуальные» татуировки в ВМС Бразилии

Бразилиа, 6 января. Президент Бразилии Жаир Болсонару одобрил законопроект, который расширяет список запрещенных татуировок для военнослужащих Военно-морских сил. Об этом сообщает газета Folha de S.Paulo.

Bolsonaro sanciona projeto que detalha proibição de tatuagem na Marinha https://t.co/j5VAbPmCua — Folha de S.Paulo (@folha) January 5, 2022

Согласно тексту нового законопроекта, всем, кто поступает на службу в ВМС, запрещено иметь татуировки, в которых есть отсылки к террористическим группировкам, экстремистским идеологиям, а также содержащие изображения насилия и дискриминации на расовой или религиозной почве и являющиеся оскорбительными для военно-морских сил или других родов войск.

«Не должно быть любых надписей на голове, лице и передней части шеи, которые ставят под угрозу безопасность военных или проведение операций, как это предусмотрено в акте министра обороны», — говорится в документе.

Общий запрет на татуировки в армии Бразилии был введен в 2012 году, новый законопроект дополняет и детализирует его. В тексте также появилась информация о возрастных ограничениях: теперь кандидаты, поступающие в санитарный или инженерный корпус ВМС, должны быть не старше 35 лет.

В конце декабря Болсонару помиловал полицейских и военных, осужденных за преступления, совершенные при исполнении своих обязанностей. Амнистия заключенным была объявлена в связи с Рождеством.