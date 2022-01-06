Эксперт Анисимова спрогнозировала ситуацию с ценами на рынке недвижимости в 2022 году

Москва, 6 января. Повышение ключевой ставки Центробанком приведет к удорожанию ипотечных кредитов до 10-10,2%, заявила эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Россияне, успевшие получить одобрение банков до изменения ставки, должны успеть купить жилье в течение трех месяцев. Поэтому определенная активность на рынке распространится и на начало нового года.

«В целом в 2022 год мы входим с более высокими ставками по ипотеке, сложившимися высокими ценами на жилье, сокращающимся покупательским спросом и растущей инфляцией», — добавила специалист в беседе с «Российской газетой».

Недвижимость в Москве и Подмосковье, в Петербурге и Ленинградской области останется надежным инвестиционным вложением, несмотря на высокие цены. Стоимость квадратного метра в этих регионах, вероятно, продолжит расти за счет экономической активности и притока граждан из других городов.

Спрос на апартаменты в столице, тем временем, сократился за прошлый год на 33%. В годовом выражении объем предложения на рынке жилья уменьшился на 33% — до 6,3 тысячи лотов.