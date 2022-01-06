Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 12:22
12:21
Общество
Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила вылеты в Казахстан 7 января
12:18
Общество
Религиозные мероприятия в Казахстане отменены на время действия режима ЧП
12:17
Общество
«Не смотрите наверх» с Ди Каприо может стать самой популярной лентой в истории Netflix
12:16
Общество
Названы десять самых популярных сленговых слов 2021 года
12:15
Армия
NI: ракетный комплекс «Корнет» станет козырем российской армии в борьбе с танками НАТО
12:13
Экономика
Убытки криптотрейдеров после обвала курса биткоина составили 810 млн долларов
12:12
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту лжеминирования посольства Казахстана в Москве
12:11
Спорт
Матч КХЛ между «Барысом» и «Ак Барсом» перенесен из Казахстана в РФ из-за протестов
12:11
Экономика
Строительство частного дома обойдется россиянам дороже в 1,5 раза
12:09
Армия
Минобороны РФ анонсировало первые поставки ракетных комплексов «Гибка-С» в войска
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Эксперт Анисимова спрогнозировала ситуацию с ценами на рынке недвижимости в 2022 году

Экономика
Эксперт Анисимова спрогнозировала ситуацию с ценами на рынке недвижимости в 2022 году
unsplash.com  /  Kirill

Москва, 6 января. Повышение ключевой ставки Центробанком приведет к удорожанию ипотечных кредитов до 10-10,2%, заявила эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Россияне, успевшие получить одобрение банков до изменения ставки, должны успеть купить жилье в течение трех месяцев. Поэтому определенная активность на рынке распространится и на начало нового года.

«В целом в 2022 год мы входим с более высокими ставками по ипотеке, сложившимися высокими ценами на жилье, сокращающимся покупательским спросом и растущей инфляцией», — добавила специалист в беседе с «Российской газетой».

Недвижимость в Москве и Подмосковье, в Петербурге и Ленинградской области останется надежным инвестиционным вложением, несмотря на высокие цены. Стоимость квадратного метра в этих регионах, вероятно, продолжит расти за счет экономической активности и притока граждан из других городов.

Спрос на апартаменты в столице, тем временем, сократился за прошлый год на 33%. В годовом выражении объем предложения на рынке жилья уменьшился на 33% — до 6,3 тысячи лотов.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Эксперт Анисимова спрогнозировала ситуацию с ценами на рынке недвижимости в 2022 году
ипотека рынок недвижимости цены на жилье Людмила Анисимова
Комментировать