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Темпы роста цен на элитное жилье вблизи Лондона оказались наивысшими с 2016 года

Экономика
Темпы роста цен на элитное жилье вблизи Лондона оказались наивысшими с 2016 года
pixabay.com  /  quicksandala

Лондон, 6 января. Обнадеживающий рост цен наблюдался на рынке элитной жилой недвижимости Лондона в 2021 году после того, как пандемия коронавируса поразила его в 2020 году.

Согласно данным Knight Frank, в округе британской столицы средние цены возросли на 3,2% в годовом исчислении по декабрь 2021. Это оказался наиболее сильный годовой темп с февраля 2016-го. При этом показатель контрастирует со снижением цен на 3,2% за год к декабрю 2020 года.

Руководитель отдела исследований жилья британского филиала Knight Frank Том Билл прогнозирует, что цены в 2022 году продолжат идти вверх. «Более заметный рост» ожидается в центре Лондона, когда границы откроют и возобновятся международные поездки.

Вместе с тем сохраняется большая неопределенность, поскольку в Великобритании «набирает обороты» новый штамм коронавируса «Омикрон». Тем не менее предложение продолжает отставать от спроса из-за COVID-19.

Цены на жилье в России могут подняться на 10-15% в 2022 году. Об этом предупредила эксперт «Циан.Аналитика» Виктория Кирюхина.

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лондон британия жилье недвижимость
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