Обезьяна устроила погром на вилле Прусикина и Таюрской из Little Big

Москва, 6 января. Дикое животное подпортило отдых музыкантов группы Little Big Ильи Прусикина и Софии Таюрской.

Исполнительница опубликовала видео, в котором показала, что случилось с ней и Прусикиным, пока их не было в доме. На полу видны разбросанные и разорванные пакеты с едой, часть которой обезьяна съела. Певец согласился, что произошедшее выглядит «странным».

«Самое странное, что могло с нами произойти, — в нашу виллу ворвалась обезьяна. Она разбила бокал, съела орешки, разорвала тарелку с фруктами, открыла мусорку и разорвала пакет из "дьюти фри". Я не буду платить за эти орешки!» — сказала Таюрская в Stories в своем Instagram-аккаунте.

Prt Scr instagram.com / @sonyatayurskaya

Прусикин и Таюрская открыто признались в отношениях в мае прошлого года. Ранее музыкант был женат на певице Ирине Смелой, а в 2017 году у них родился сын Добрыня.

Ранее Таюрская сообщила, что может провести новогоднюю ночь с исполнителем и его бывшего женой. Она отметила, что у экс-супругов есть общий ребенок, и она с пониманием относится к родительским обязанностям.