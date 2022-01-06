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Обезьяна устроила погром на вилле Прусикина и Таюрской из Little Big

  /   Обновлено: 06 января 2022 11:29
Шоу-бизнес
Обезьяна устроила погром на вилле Прусикина и Таюрской из Little Big
instagram.com  /  @iliyaprusikin

Москва, 6 января. Дикое животное подпортило отдых музыкантов группы Little Big Ильи Прусикина и Софии Таюрской.

Исполнительница опубликовала видео, в котором показала, что случилось с ней и Прусикиным, пока их не было в доме. На полу видны разбросанные и разорванные пакеты с едой, часть которой обезьяна съела. Певец согласился, что произошедшее выглядит «странным».

«Самое странное, что могло с нами произойти, — в нашу виллу ворвалась обезьяна. Она разбила бокал, съела орешки, разорвала тарелку с фруктами, открыла мусорку и разорвала пакет из "дьюти фри". Я не буду платить за эти орешки!» — сказала Таюрская в Stories в своем Instagram-аккаунте.

Обезьяна устроила погром на вилле Прусикина и Таюрской из Little Big
Prt Scr instagram.com / @sonyatayurskaya

Прусикин и Таюрская открыто признались в отношениях в мае прошлого года. Ранее музыкант был женат на певице Ирине Смелой, а в 2017 году у них родился сын Добрыня.

Ранее Таюрская сообщила, что может провести новогоднюю ночь с исполнителем и его бывшего женой. Она отметила, что у экс-супругов есть общий ребенок, и она с пониманием относится к родительским обязанностям.

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обезьяна погром Little Big
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