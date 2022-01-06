Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 12:22
12:21
Общество
Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила вылеты в Казахстан 7 января
12:18
Общество
Религиозные мероприятия в Казахстане отменены на время действия режима ЧП
12:17
Общество
«Не смотрите наверх» с Ди Каприо может стать самой популярной лентой в истории Netflix
12:16
Общество
Названы десять самых популярных сленговых слов 2021 года
12:15
Армия
NI: ракетный комплекс «Корнет» станет козырем российской армии в борьбе с танками НАТО
12:13
Экономика
Убытки криптотрейдеров после обвала курса биткоина составили 810 млн долларов
12:12
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту лжеминирования посольства Казахстана в Москве
12:11
Спорт
Матч КХЛ между «Барысом» и «Ак Барсом» перенесен из Казахстана в РФ из-за протестов
12:11
Экономика
Строительство частного дома обойдется россиянам дороже в 1,5 раза
12:09
Армия
Минобороны РФ анонсировало первые поставки ракетных комплексов «Гибка-С» в войска
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МИД Армении назвал тревожной новость о проникновении террористов в Казахстан

Политика
МИД Армении назвал тревожной новость о проникновении террористов в Казахстан
Prt Scr youtube.com  /  Radio Free Europe/Radio Liberty

Ереван, 6 января. Армения осуждает насилие и считает, что оно не может быть способом решения политических проблем. Страна с беспокойством наблюдает за ситуацией в Казахстане, сообщили в МИД.

Помимо этого, внешнеполитическое ведомство Армении назвало тревожной новость о проникновении на территорию республики террористических группировок. Об этом сказано в заявлении на сайте МИД.

«С беспокойством и озабоченностью следим за вооруженными столкновениями в Казахстане. Новость о проникновении террористических группировок вызывает тревогу. Решительно осуждаем насилие и убеждены, что оно не может быть способом решения политических проблем», — говорится в сообщении.

Ранее руководство Казахстана обнародовало указ о введении чрезвычайного положения во всех регионах страны в связи с акциями протеста. Согласно документу, вводится комендантский час с 23:00 до 7:00 по местному времени.

Вернуться назад
Все новости / Политика / МИД Армении назвал тревожной новость о проникновении террористов в Казахстан
Казахстан Армения мид
Комментировать