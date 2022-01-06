МИД Армении назвал тревожной новость о проникновении террористов в Казахстан

Ереван, 6 января. Армения осуждает насилие и считает, что оно не может быть способом решения политических проблем. Страна с беспокойством наблюдает за ситуацией в Казахстане, сообщили в МИД.

Помимо этого, внешнеполитическое ведомство Армении назвало тревожной новость о проникновении на территорию республики террористических группировок. Об этом сказано в заявлении на сайте МИД.

«С беспокойством и озабоченностью следим за вооруженными столкновениями в Казахстане. Новость о проникновении террористических группировок вызывает тревогу. Решительно осуждаем насилие и убеждены, что оно не может быть способом решения политических проблем», — говорится в сообщении.

Ранее руководство Казахстана обнародовало указ о введении чрезвычайного положения во всех регионах страны в связи с акциями протеста. Согласно документу, вводится комендантский час с 23:00 до 7:00 по местному времени.