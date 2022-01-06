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МИД Казахстана по поручению Токаева обеспечит канал связи с зарубежными государствами

Политика
МИД Казахстана по поручению Токаева обеспечит канал связи с зарубежными государствами
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

Нур-Султан, 6 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министерству иностранных дел страны поддерживать постоянный контакт с иностранным государствами по всем вопросам сотрудничества, сообщили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что ранее Токаев обратился к странам-участницам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с призывом о помощи в связи с террористической угрозой. За минувший день и ночь мародеры уничтожили множество правительственных зданий и разграбили ряд объектов торговой инфрастуктуры.

Силы ОДКБ будут заниматься охраной правительственной и военной инфраструктуры, а также содействовать силам правопорядка. Они будут находиться в стране, пока руководство Казахстана не попросит их покинуть территорию.

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Казахстан мид токаев
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