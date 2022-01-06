Момент вылета российского Ил-76 с миротворцами ОДКБ в Казахстан попал на видео

Москва, 6 января. Момент вылета самолета Ил-76 с миротворческим контингентом стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан сняли на видео.

По имеющейся информации, военно-транспортный самолет взлетел с подмосковного аэродрома Чкаловский. В состав миротворческого контингента вошли военнослужащие ВС РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии, передает телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что Россия включила подразделения ВДВ в состав направленного в Казахстан контингента. Известно, что передовые отряды уже приступили к выполнению задач на территории страны, в том числе по охране государственных и военных объектов.