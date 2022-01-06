Политолог Погребинский указал на призыв Путина к США оставить Украину

Киев, 6 января. Российский лидер Владимир Путин посоветовал Соединенным Штатам оставить Украину, как ранее Афганистан. Соответствующее заявление сделал советский и украинский политолог Михаил Погребинский.

По словам политтехнолога, российский президент не будет спокоен до тех пор, пока не убедится, что со стороны Киева не исходит опасность для России. Об этом эксперт рассказал в интервью изданию «Украина.ру».

Погребинский также расшифровал сигнал Путина для США по Украине. Основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии уверен, что Вашингтон получил от лидера РФ явный намек: американцам лучше покинуть территорию украинского государства, как и ранее Афганистан.

«Потому что сейчас Украина — это предмет, который формирует угрозу, потому что там сосредотачиваются советники и вооруженные силы натовских стран. Все это подталкивает Украину к неизвестно каким действиям. Это не устраивает Москву», — высказал свое мнение политолог.

Ранее сообщалось, что совет из предшественников действующего президента США Джо Байдена поможет решить внутренние и внешние проблемы американского государства. Таким мнением поделился старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман.