Политолог Манукян проанализировал решение ввести в Казахстан миротворцев ОДКБ

Политолог, журналист, блогер Вадим Манукян проанализировал решение ввести в Казахстан миротворческий контингент стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ранее стало известно, что в ответ на соответствующую просьбу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в эту страну уже направлены миротворцы ОДКБ. Сообщается, что от России в Казахстан отправлены подразделения воздушно-десантных войск, в их задачу входит охрана государственных и военных объектов, а также оказание содействия силам правопорядка.

По мнению Вадима Манукяна, который в среду, 5 января, на основании информации от своего источника пояснял роль США в провоцировании беспорядков в Казахстане, Токаев благодаря помощи ОДКБ сумел предотвратить худший сценарий.

«Стоит признать, что с инспирированной США «революцией» в Казахстане Токаев довольно элегантно разобрался, — отметил Манукян в комментарии ФАН. — Я бы даже сказал, в стиле США год назад, когда сторонники [экс-президента США Дональда] Трампа неожиданно «посетили» Капитолий. Что касается Казахстана, там якобы «мирные протестующие» очень быстро превратились в вооруженных молодчиков. Они успели украсть оружие, и в Алма-Ате начались настоящие бои. После этого Токаев совершенно справедливо назвал погромщиков террористами. А так как они получали деньги из США на свою «революцию», то абсолютно справедливо считать, что эти террористы были подготовлены Западом. После этого Токаев, действуя в полном соответствии с буквой и духом ОДКБ, пригласил ее силы на помощь в подавлении иностранной вооруженной интервенции».

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Манукян обратил внимание на роль в этой ситуации нынешнего председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Конечно, стоит отметить, что пикантности всей этой ситуации добавляет факт, что у руля ОДКБ сейчас стоит Пашинян, который сам в свое время пришел к власти, как говорится, «на крыльях революции». Однако, когда Армению сотрясали протесты, Пашиняну хватило ума не захватывать склады с оружием, он не отдавал приказы проливать кровь силовиков и не призывал к этому людей. Но я в любом случае против любых революций и восстаний, кроме случаев, когда сами террористы и экстремисты до власти дотягиваются. Да, и еще важно учитывать, что после любых революций страны, как правило, теряют территории. Армения в этом плане не стала исключением. Про Грузию и Украину тоже все помнят», — подчеркнул Вадим Манукян.

По данным на утро 6 января, ОДКБ отправила миротворцев в Казахстан; президент страны Касым-Жомарт Токаев дал правительству ряд срочных поручений, в том числе по предотвращению беспорядков; в Алма-Ате, где ситуация остается напряженной, идет антитеррористическая операция. В результате массовых беспорядков в Казахстане пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, сообщает минздрав страны. По данным полиции Алма-Аты, в ночь на 6 января среди погромщиков были жертвы. Работа всех банков Казахстана приостановлена. МИД РФ рекомендовал российским гражданам, находящимся в Казахстане, соблюдать осторожность и по возможности не посещать мест массовых скоплений людей.