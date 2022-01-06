Владимир Путин поручил кабмину стабилизировать цены на уголь

Москва, 6 января. Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры по стабилизации цен на уголь и обеспечению его бесперебойных поставок, говорится на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение поручения назначен кабинет министров во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Срок исполнения поручения — до 1 августа 2022 года.

«Правительству РФ ... принять меры, направленные на стабилизацию цен на уголь и обеспечение его бесперебойных поставок производителям тепловой энергии и населению, в том числе создать условия для заключения в приоритетном порядке прямых контрактов с организациями, имеющими лицензии на добычу и (или) переработку угля», — следует из сообщения.

Минэнерго России ранее объявило, что в стране запасов угля хватит примерно на 350 лет. Российские резервы в настоящий момент превышают 400 млрд тонн, и при текущем уровне добычи этих объемов хватит на длительный срок.