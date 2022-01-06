Надо быть счастливым, а только потом успешным: психотерапевт объяснил, как перестать себя ругать

Нас с раннего детства убеждают, что всю жизнь нужно куда-то бежать, чего-то срочно достигать, изучать, добиваться, с чем-то бороться и в целом — кого-то в чем-то убеждать. И нас совсем не учат просто смотреть в окно, просто гулять по улице, просто болтать или молчать, сидя с любимым другом. Почти никому из нас не объяснили, как можно жить просто и легко, не оглядываясь на других, не сравнивая себя с остальными. В беседе с ФАН психотерапевт, семейный психолог и сексолог Евгений Кульгавчук объяснил, как человеку перестать себя изводить и начать радоваться своей жизни.

— Что делать, если человек все время сравнивает себя с другими людьми и понимает, что он недостаточно хорош?

— Для начала нужно подумать, для чего это нужно, что это дает. Дело в том, что до тех пор, пока человек считает, что это для него полезно, он по умолчанию будет так и делать, по привычке. Ведь, например, мама ему с детства говорила: «Вот посмотри на Сережу, он вон как хорошо стихотворение прочитал, а ты?». С тех пор этот человек, выполняя заветы мамы, все оглядывается вокруг в поисках, кто вокруг него лучше, и чем он хуже. До тех пор пока человек не поймет, что эта привычка разрушительна, он будет это делать, расстраивая себя. После осознания этого необходима работа по отслеживанию мыслей и их «переделке». Своего рода перепрограммирование.

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— Как перестать гнобить себя, что в свои ... лет не стал миллионером, звездой, нет, например, семьи, ведь у каждого полно своих объективных «нет»?

— Родители часто забывают сказать своим детям, что они должны быть в первую очередь счастливыми, а потом уж успешными. Для того, чтобы перестать гнобить себя, нужно пересмотреть цели. Скорректировать стратегию. Или уж обесценить цель, или же понять, что если не получилось, то нужно что-то менять, если не получается — достичь. Такую инвентаризацию целей нужно делать каждые пять лет. Стремиться к лучшему — это нормально. Но нужно помнить, что всему есть цена. И задумываться, не слишком ли дорог успех. Важно не переплатить.

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— Почему культуру «достигаторства» считают нездоровой, чем она опасна?

— Если человек живет от цели до цели, это просто невыгодно. Он не радуется между своими целями, а после достижения очередной цели радость его тоже недолгая. Ведь он ставит новую и новую. В результате такой человек, по сути, не живет, а является инструментом для достижения целей. Своих или, что бывает еще более странно и грустно, чужих (мамы, начальника, жены или других людей). Синдром отложенной жизни, который нужно лечить.

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— Как себе помочь, что нужно делать, чтобы не стремиться к идеалу, а просто счастливо жить?

— Нужно понять, что четыре порой лучше пяти. Это подтверждается принципом Паретто с его пропорциями 80 и 20. Что важно пересматривать цели. И, если в детстве мальчик хотел быть космонавтом и к 40 не стал им, то, быть может, стоит уже принять, что это была наивная детская мечта, и ее совершенно не обязательно выполнять? Пересмотреть и другие цели. Приняв идею, что, например, большие деньги — это не только возможности, но и ответственность и порой опасности. Если хочется, нужно делать. Если не получается, нужно пробовать иначе. Но если не идет, то вовремя отпустить. Важно понять, что «слабо» — это неуверенность в себе, требующее проработки. Самодостаточный человек, уверенный в себе, не нуждается в доказательствах себе или окружающим, что он на что-то способен. Здоровая личность делает что-то не для доказательств, а потому что это нравится, вдохновляет. Нужно двигаться к этому, избавляясь от перфекционизма. Я своим пациентам-перфекционистам даю на домашнее задание эссе «Вред перфекционизма». Если у них не получается, помогаю. Мы пересматриваем сценарии. Пробуем разные варианты восприятия. Убеждаемся в том, что новые модели выгоднее. Это перепрограммирование часто открывает возможности жить более полноценной жизнью. И дает понимание, что быть счастливым — лучше, чем успешным.

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