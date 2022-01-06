Путин поручил правительству заняться вопросом развития мобильной связи в Крыму

Москва, 6 января. Президент России Владимир Путин обратился к кабмину по поводу работы операторов в Крыму. Он поручил правительству заняться развитием мобильной связи.

В конце 2021 года глава государства провел большую пресс-конференцию, где крымские журналисты пожаловались на отсутствие крупных операторов связи на полуострове. Тогда президент пообещал найти способ, чтобы обеспечить интересы жителей региона.

Теперь Владимир Путин предписал заняться вопросом развития связи в Крыму. Указания президента зафиксированы в списке с поручениями правительству по итогам большой пресс-конференции.

«Принять меры, направленные на дальнейшее развитие инфраструктуры связи на территориях Республики Крым и г. Севастополя, в целях повышения качества услуг подвижной радиотелефонной связи, услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и доступности таких услуг для населения», — гласит документ.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Запад наказывает своими санкциями в первую очередь жителей Крыма. На деле иностранные государства занимаются лишь собственными геополитическими вопросами, а не демократией, пояснил российский лидер.