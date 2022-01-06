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Представитель МИД КНР Вэньбинь: происходящее в Казахстане является внутренним делом страны

Политика
Представитель МИД КНР Вэньбинь: происходящее в Казахстане является внутренним делом страны
Prt Scr youtube.com  /  Bihar Hour

Пекин, 6 января. Китай считает обстановку в Казахстане внутренним делом государства, а также надеется на скорейшую стабилизацию ситуации, рассказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Соответствующим заявлением китайский дипломат поделился во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, Пекин также рассчитывает на скорейшее восстановление общественного порядка.

«Китайская сторона считает, что происходящее в Казахстане является внутренним делом страны. Уверены, что власти смогут надлежащим образом решить проблему», — подчеркнул Вэньбинь.

Ранее лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения на территории Нур-Султана. Уточняется, что режим ЧП, который ввели на фоне митингов, начал действовать с 5 января.

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