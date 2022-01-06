Подразделения ВДВ вошли в миротворческий контингент ОДКБ от России в Казахстане

Москва, 6 января. Россия включила в состав миротворческого контингента ОДКБ, который был направлен в охваченный протестами Казахстан, подразделения ВДВ.

По имеющейся информации, подразделения и воинские части ВДВ будут оказывать содействие местным правоохранителям, а также в составе контингента стран Организации Договора о коллективной безопасности возьмут под охрану государственные и военные обьекты на территории Казахстана.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска на территорию Казахстана российской части миротворческого контингента, передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач», — говорится в сообщении.

Отметим, что массовые протестные акции начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цен на топливо. Беспорядки переросли в погромы и расправы над представителями власти, а также над журналистами.