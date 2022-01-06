Таджикистан заявил о готовности принять участие в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане

Душанбе, 6 января. Таджикистан готов оказать Казахстану необходимую помощь на фоне массовых протестов, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

Как отмечают в МИД, Таджикистан намерен принять участие в миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности, о которой в ОДКБ сообщили ранее. Представители организации будут помогать местным правоохранительным структурам, а также обеспечивать безопасность на территории государственных и военных объектов.

Помощь Казахстану также предложила Киргизия. Премьер-министр страны Акылбек Жапаров подчеркнул, что Бишкек будет выполнять свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ.